Per la conduttrice Simona Ventura sembra profilarsi un nuovo inizio a Mediaset. Su TvBlog trapelano salienti indiscrezioni.

Ghiotte novità televisive si profilano all’orizzonte di Simona Ventura. Stando agli insistenti rumors, trapelati dai principali blog televisivi e siti di gossip, Super Simo sarebbe fortemente delusa dai nuovi palinsesti Rai e pronta a guardarsi intorno.

L’indiscrezione sarebbe filtrata dai corridoi di Viale Mazzini, dopo che alla leggendaria presentatrice televisiva è stato assegnato solo un breve documentario su Chiara Ferragni e uno show branded content, del quale non sono stati forniti ulteriori informazioni. Insomma, impegni con la Rai decisamente scarsi per una stacanovista e professionista indefessa come lei.

Simona Ventura pronta per il ritorno a Mediaset? TvBlog lancia la bomba

Nelle ultime ore l’informatissimo sito TvBlog ha lanciato un’indiscrezione esclusiva: Super Simo sarebbe in procinto di incontrare Alfonso Signorini, noto conduttore del reality show Grande Fratello Vip. Un incontro tanto atteso quanto misterioso.

Che ci siano collaborazioni e trattative in atto? Questo non ci è dato sapere, almeno per il momento. Secondo rumors sempre più insistenti, la cinquantacinquenne bolognese potrebbe prestarsi ad un altro reality show Mediaset, dopo la sua ultima esperienza su Canale 5 con Temptation Island Vip 2018.

Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip? Fuga di indiscrezioni

TvBlog non ha dubbi in merito: il possibile passaggio dalla Rai a Mediaset non si può affatto escludere dal futuro professionale di Simona Ventura. Il pubblico e il popolo dei social non sono mai stati così in fibrillazione come adesso e hanno manifestato tutto il loro entusiasmo.

I fan di Super Simo auspicano che la mattatrice del piccolo schermo possa tornare, ancora una volta, al timone del love game di Canale 5 Temptation Island Vip. Sui social si vocifera che la conduttrice Alessia Marcuzzi sia poco gradita dagli aficionados del format.