Delitto Novi Ligure, la vita separata di Erika e Omar: “Dovevo dimostrarle di essere un vero uomo”. Ecco cosa fanno oggi

Il delitto di Novi Ligure resterà sempre impresso nelle menti di tutti e la nuova vita di Erika e Omar stupisce molto. Tra nuove condanne e figli, ecco cosa fanno oggi i due ex fidanzati

La vita di Erika e Omar dopo il delitto di Novi Ligure e 14 anni di prigione è cambiata notevolmente, ma ci sono stati ancora degli scivoloni anche dopo l’uscita dal carcere. Vediamo cosa fanno oggi.

La strage familiare a Novi Ligure

Non possiamo dimenticare quello che accadde nel 2001, quando i due fidanzatini Erika De Nardo e Omar Mauro Favaro massacrarono la mamma di lei Susanna Cassini e il fratellino Gianluca De Nardi – con coltellate multiple.

L’accusa ha sempre evidenziato che nel mirino dei due giovani ci sarebbe stato anche il padre di lei, “salvo” in quanto Omar oltre ad essere ferito era anche molto stanco.

Una condanna pari a 14 anni di reclusione in carcere, con una vita che cambia totalmente. Omar in una intervista rilasciata a Matrix dopo aver scontato la sua condanna, sottolinea di aver compiuto il delitto per compiacere il volere di lei:

“mi chiedeva di dimostrarle amore e che fossi un vero uomo”

Ma la vita di Favaro cambia di nuovo nel 2016, quando viene accusato insieme al padre di violenza nei confronti di un giornalista – che ha insistito per fare una intervista nonostante la riluttanza del ragazzo.

Sei mesi per il padre Maurizio e sei mesi per Omar, assolti successivamente dall’accusa di violenza privata.

Erika e Omar oggi

Ma cosa fanno oggi i due ex fidanzati, oramai lontani l’uno dall’altra?

Secondo le ultime indiscrezioni, il papà di Erika è sempre stato accanto alla figlia e sono tornati a vivere in quella casa dove si è compiuto il massacro.

Nel 2010 Omar è stato fatto uscire per buona condotta e indulto, Erika nel 2011 intraprendendo un percorso di studi con Laurea in Lettere Moderne con 110 e lode anche se lamenta una non possibilità nel trovare un lavoro visto il suo passato.

Omar lavora come barista, si è sposato ed ha avuto un bambino. I due non si sono mai più sentiti.