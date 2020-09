Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, il biscotto galeotto: Deianira Marzano sbrocca e le brutalizza su Instagram.

Si torna a discutere di distanziamento interpersonale e misure anti-Covid. In questi giorni Paola Di Benedetto, Giulia Salemi e Paolo Ciavarro sono impegnati a registrare le puntate di un nuovo show televisivo di Italia Uno, il cui titolo è Disconnessi on the road.

Tra una registrazione e l’altra, le due ex fidanzate di Francesco Monte, particolarmente attive sui loro profili Instagram, condividono in tempo reale alcuni scatti e video del dietro le quinte. Spesso e volentieri si mostrano ai followers intente a ridere e scherzare al volante.

Deianira Marzano perde le staffe e brutalizza Giulia Salemi e Paola Di Benedetto

Un gesto di Giulia Salemi e Paola Di Benedetto ha scatenato l’ira funesta dell’influencer Deianira Marzano. Ma di cosa si tratta? In una recente Instagram story della ventisettenne piacentina, le due amiche hanno dato un morso allo stesso biscotto, in barba a tutte le misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Per tale comportamento poco consono, Deianira Marzano ha cannoneggiato duramente sul suo profilo social. Contro Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, la sferzante napoletana ha tuonato così:

“Questa è una cosa assurda…I bambini potrebbero essere privati pure della ricreazione…E loro si passano il mangiare in questo modo?”

Non transige, Deianira Marzano. Il suo sermone prosegue così:

“È un cattivo esempio dinanzi a una situazione che sta affrontando il nostro popolo… Non sappiamo neppure se i nostri bambini potranno fare la merenda o meno… Fate vedere queste cose? Non siete giustificate”

Si atteggia a paladina della prudenza e della responsabilità, Deianira Marzano. Da parte di Giulia Salemi e Paola Di Benedetto gradirebbe un comportamento cauto e altamente coscenzioso.