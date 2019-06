Uomini e donne ‘Giulia e Manuel mentono, avevano un accordo’: la segnalazione di Deianira

Una delle coppie più belle di quest’anno di Uomini e donne, è quella formata da Giulia Cavaglià e Manuel. I due però secondo un’opinionista hanno mentito

Un altro brutto colpo per Uomini e donne. Abbiamo conosciuto nei mesi scorsi Deianira Marzano per il suo spiccato senso di irascibilità di fronte alla verità. Si è mostrata, infatti, nelle sue dirette e stories di Instagram, più volte arrabbiata di fronte a quelle che si sono rivelate, poi, macchinazioni di qualche ex volto dei reality show.

Si pensi a Lara Rosie Zorzetto: Deianira pubblicò degli audio sulle sue Instagram Stories di Lara Zorzetto nei confronti di Michael De Giorgio, due dei protagonisti indiscussi di Temptation Island. Il tutto si è rivelato vero: gli audio, in effetti, non avevano subito alcun ritocco, anche se Lara l’aveva ammesso dicendo che erano momenti di rabbia.

Giulia Cavaglià e Manuel Galliano stanno mentendo?

L’ex protagonista di Isolati, con i suoi irriverenti video, tende a sventare le prese in giro che – a parer suo – sarebbero inflitte ai telespettatori dai vari personaggi pubblici, istigando a credere a qualcosa di studiato a tavolino con l’unico scopo di mirare al tanto acclamato business.

Le ultime ‘vittime’ di Deianira in ordine di tempo sono i freschi di scelta Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, contro i quali si è scagliata poche ore fa.

Dice che Manuel Galiano l’ha bloccata. Dice che non è l’unica a dire che lui e “Giulietta” si siano organizzati. Ma lo sta dicendo tutta l’Italia, continua, perché tutti credono che loro stiano assieme solo per far soldi.

Solo una questione di soldi per la Marzano

Deianira sostiene che, sin dall’inizio, entrambi sapevano che Manuel Galliano sarebbe stato la scelta di Giulia Cavaglià. Lo dice e lo ridice, anche se l’ha bloccata, perché le cose vere, giustamente, loro non le vogliono sentire. Almeno, così sostiene la Marzano. A lei sono arrivati migliaia di messaggi di gente che le dice così, lo pensano tutti. Business!

“Non ci fate sognare la storia d’amore, siete falsi come la carta igienica da un velo”

Come si evolverà questa storia, lo sapremo solo nel tempo.