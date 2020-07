L’influencer di Instagram Deianira Marzano torna all’attacco e stronca Sammy Hassan. Bomba di fango anche per l’ex tronista Giovanna Abate.

In una delle numerose interviste pubblicate dal periodico Uomini e Donne Magazine, Sammy Hassan offre la sua personale confessione. Dopo settimane di religioso silenzio, il trentacinquenne romano ha rivelato il motivo per cui la storia con la tronista Giovanna Abate è finita bruscamente.

Il trentacinquenne romano ha tirato in ballo incompatibilità caratteriali e ha parlato di un colpo di fulmine che, a suo dire, non sarebbe mai scattato da entrambe le parti. Tutte motivazioni valide che hanno portato il protagonista di Uomini e Donne a separarsi da Giovanna Abate.

Sammy Hassan e la rottura con Giovanna Abate: l’influencer Deianira Marzano lo inchioda pubblicamente

Una precisazione che non ha per nulla persuaso la popolare influencer di Instagram Deianira Marzano, che sulla sua pagina social ha seguito una linea durissima e lo ha apostrofato come bugiardo:

“A Sammy a Napoli lo chiamano il pallista perché dice un sacco di bugie e perché non è mai iniziata con Giovanna, mai (…) Quando è iniziata questa storia con Giovanna? Mai! Quanto è durata? Mai! L’unica cosa che hai fatto è sponsorizzare le tue magliette!”

Dopo aver sbugiardato Sammy Hassan, non poteva mancare un’umiliante frecciata all’ex tronista Giovanna Abate:

“È vero che sembra una mezza addormentata, però è anche vero che tu l’hai presa molto, ma molto in giro…”

L’attacco di Deianira Marzano farà saltare i nervi ai due diretti interessati? Le sue esplicite dichiarazioni hanno scatenato molte reazioni, divise fra chi si dice d’accordo e chi critica l’influencer.

Tra i fan di Sammy Hassan c’è chi sostiene fermamente che Deianira Marzano stia aizzando la piazza virtuale contro di lui. Ci sarà del vero? Si attendono interessanti repliche.