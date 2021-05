Di certo non l’avrà presa molto bene Deianira Marzano, celebre opinionista e influencer del web: Eliana Michelazzo ha bisticciato con lei scorsa settimana e le due si sono colpite a suon di foto prima della chirurgia estetica.

Deianira ha postato un video di quando la Michelazzo era una corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre l’ultima ha proprio esagerato mostrando una foto del passato che forse nemmeno la Marzano stessa ricordava.

LEGGI ANCHE –> Tancredi innamorato di Aka7even? Il cantante di Amici rompe il silenzio

L’ex agente di Pamela Prati ha pubblicato su Instagram gli scatti incriminati e ha aggiunto una didascalia molto velenosa e ironica:

“Ma questo è un super scoop, è Deianira! Non l’avevo riconosciuta!“

Gli stessi scatti sono poi stati ricondivisi anche da Deianira:

“Tu che hai avuto il coraggio di postare quelle mie fotografie di milioni di anni fa? Io non rinnego di essere ricorsa alla chirurgia estetica ed anzi, proprio perché non me ne strafrego le riposto anche!”