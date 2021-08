Deddy e Rosa sono tornati insieme? Ecco la prova regina del ritorno di fiamma

Ecco tutti gli indizi che lasciano pensare che il cantante e la ballerina reduci dal talent show di Canale 5 stiano di nuovo insieme.

Deddy e Rosa sono tornati insieme? Per i fan è cosa certa!

Scopriamo insieme tutti gli indizi che lo fanno pensare!

Rosa e Deddy di nuovo insieme? I primi indizi

Un primo indizio che fa pensare che Rosa e Deddy siano tornati insieme è il fatto che i due ex siano tornati a seguirsi su Instagram, dopo che avevano smesso di farlo a causa della rottura.

Un secondo indizio è la canzone cantata da Deddy nel video di un suo amico. Si tratta di “Potremmo ritornare” di Tiziano Ferro. Il cantante, per di più, ha deciso d intonare la canzone mentre in tv passava il bacio tra lui e Rosa, più chiaro di così!

Il ritorno di fiamma tra Rosa e Deddy, c’entra Aka7even?

Qualche giorno fa, in tanti hanno pensato che Aka7even potesse aver addirittura iniziato una relazione con Rosa.

Noi lo crediamo del tutto improbabile. Nel frattempo arriva un indizio che coinvolge lo stesso Aka, che ha dichiarato di avere una freccia come cupido.

Ciò significa che, grazie a lui, una coppia si è messa insieme o si è riunita! Infine, pare che Aka7even e Deddy dovessero andare a vivere insieme.

Ciò, però, pare che non avverrà per un motivo al momento sconosciuto. Nel corso di una diretta, Deddy non ha voluto spiegare la ragione per la quale non sarebbe andato a vivere con Aka7even, ma si è mostrato tutt’altro che dispiaciuto della cosa.

In tanti, quindi, stanno pensando che c’entri Rosa. Il cantante e la ballerina stanno addirittura pensando di andare a vivere insieme? Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.