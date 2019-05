Decreto Sicurezza, Cdm bloccato: Lega e M5S insieme per la soluzione

Il decreto sicurezza è stato rimandato dopo che il Cdm è terminato dopo la mezzanotte e ora si cerca una soluzione valida. Vediamo i dettagli

Nulla di fatto per il decreto sicurezza e per il lungo Consiglio dei Ministri, terminato dopo la mezzanotte. Ora è necessario lavorare insieme per trovare una soluzione – il prima possibile.

Il Consiglio dei Ministri tra Salvini Conte e Di Maio

Un Consiglio dei Ministri atteso ma che non ha portato al risultato sperato, soprattutto sui decreti famiglia e sicurezza bis.

Il tutto anticipato dalle polemiche con le critiche sul premier Conte da parte di Giorgetti, iniziando poi con l’approvazione delle nomine per la Ragioneria dello Stato e Gdf.

Il Premier Conte ha poi sollevato alcuni dubbi sul testo voluto dal vice premier Matteo Salvini, tanto che quest’ultimo ha richiesto una sospensione al fine di avere delucidazioni e spiegazioni più approfondite.

Il vice premier Luigi Di Maio propositivo:

“lavoriamo con la lega per risolvere l’impasse – il prima possibile”

Evidenziando di prendere atto delle varie criticità in merito, sollevate sul DS Bis, ma di lavorare come un Governo responsabile per appianare e trovare una soluzione adatta a tutti.

Il Consiglio dei Ministri è poi terminato, dopo qualche minuto di sospensione, con il rinvio del DS Bis nonché quello di famiglia.

Secondo alcune fonti della Lega, come si evince anche da TGCOM24, in settimana dovrebbe essere prevista una nuova riunione:

“siamo certi che a quel punto il dl sicurezza verrà approvato”

Per quanto riguarda il Decreto Delega per disabili, invece, c’è stata l’approvazione e segna una rivoluzione nel campo scolastico.

Si potrà infatti seguire una linea migliorativa con l’accesso a 200mila studenti con varie disabilità, facendo in modo che ci sia partecipazione di tutti i soggetti.