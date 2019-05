Decreto sicurezza e famiglia, Cdm rimandato: “Prima le elezioni”

Il Decreto sicurezza e famiglia slitta nuovamente, dopo lo stop degli scorsi giorni rimandando tutto a dopo le elezioni europee

Tutto rimandato? Per il Decreto sicurezza e famiglia ci sarà da attendere sino a dopo le elezioni europee: perché?

Decreti rimandati dopo le elezioni europee

Dopo il Cdm dell’altro giorno – qui vi spieghiamo i dettagli – e la sospensione dello stesso, al fine di poter mettere a posto dei punti importanti, il tutto viene rimandato a dopo le elezioni europee.

L’annuncio è stato fatto direttamente dal Premier Giuseppe Conte, dopo un pranzo di lavoro con il Presidente Sergio Mattarella, assicurando che i provvedimenti verranno esaminati presto:

“il cdm si terrà il primo giorno utile della prossima settimana”

In merito alle criticità con il vice premier Matteo Salvini per le nuove norme sull’immigrazione, non risponde direttamente ma conferma che tutte le criticità sono state superate.

Il premier Conte, a seguito di una conferenza stampa, ha evidenziato di essersi messo in contatto con i vice premier Salvini e Di Maio, concordando un rinvio del Cdm.

Approfitteranno dunque di questi ulteriori giorni per rileggere i provvedimenti e valutare se non ci siano punti da mettere in ordine.

Le modifiche sui decreti

Il Decreto per la sicurezza bis è stato consegnato nella giornata di ieri alla Presidenza del Consiglio, in nuova versione – rivista e modificata – che passerà poi successivamente nelle mani del Presidente Mattarella.

Anche il Dl famiglia ha avuto degli aggiornamenti e si cercherà di mandare avanti il tutto il prima possibile, proprio durante la prossima settimana.