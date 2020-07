«Guardia alta ma non bisogna vivere nel terrore»,

commenta il Premier Conte, parlando al Consiglio generale della Uil.

È necessario avere

«la serenità di chi conosce questo nemico invisibile e di chi si è attrezzato per reagire in modo più efficace».

Si tratta di una fase diversa, per questo occorrono idee chiare e nuove: è necessario insieme un modello di sviluppo che si è rivelato foriero di diseguaglianze territoriali e sociali.

È importante che i divari non si acuiscano nel post-Covid ha aggiunto il Premier Conte.

«In questi giorni c’è un chiacchiericcio, un bla bla quotidiano che ci descrive come un governo attendista, incapace di prendere decisioni risolute»

ha sottolineato il Premier Conte.

“Le abbiamo prese e siamo pronti a farlo ancora, per il bene del Paese”.

Con il Decreto Semplificazioni che sarà approvato lunedì si mira a dare impulso agli investimenti e alla ripresa economica.

Nel Decreto Semplificazioni ci saranno nuove misure per dare impulso agli investimenti senza fare venire meno i controlli rigorosi.

Il Premier Conte ribadisce quanto segue:

«Stiamo mettendo a punto controlli più efficaci per assicurare il contrasto alle infiltrazioni mafiose, vogliamo rafforzare i presidi di legalità ma dobbiamo anche essere coraggiosi.

Non possiamo pensare che per la preoccupazione di episodi e sacche di illegalità questo Paese non debba più correre».