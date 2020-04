Decreto Liquidità Imprese e Partite IVA: tutte le novità contenute nel provvedimento

Decreto Liquidità Imprese e Partite IVA: si punta la ripartenza del sistema produttivo italiano

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese.

Inoltre, sono contenuti interventi in materia di salute e lavoro.

Il Decreto Liquidità contiene un capitolo sulla gestione del sostegno alla liquidità delle imprese.

In piena crisi economica indotta dalla pandemia Covid-19 per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità.

Decreto Liquidità: forte snellimento delle procedure burocratiche pe accedere al Fondo Garanzia PMI

Il Decreto Liquidità ha previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Le garanzie sono ascrivibili alle seguenti:

garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro,

per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro,

per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro.

Inoltre, è prevista la possibilità di concedere alle imprese misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy e garanzie statali sui prestiti bancari attraverso i servizi di SACE per aziende e banche.

Decreto Liquidità: Golden Power per difendere le PMI

E’ stata estesa la normativa sul Golden Power per proteggere le PMI e le principali filiere produttive del nostro Paese.

Si tratta di una sorta di “scudo” nato con l’obiettivo di tutelare le società operanti in settori strategici.

La scelta dell’estensione del Golden Power è preservare l’“interesse generale”.

L’estensione del Golden Power è giustificata dal pericolo che eventuali svalutazioni in Borsa possano “svendere” le imprese agli speculatori internazionali.

Il Golden Power è stato esteso anche al settore della sanità, all’alimentare, alle banche ed alle assicurazioni, oltre che al settore della difesa, telecomunicazioni e energia.