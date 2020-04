Coronavirus, Decreto Cura Italia: agevolazioni e proroghe per gli automobilisti

Il Decreto Cura Italia contiene una serie di agevolazioni e proroghe dedicate per gli automobilisti.

Il diffondersi della pandemia da coronavirus, la quarantena “forzata” e le norme di contenimento hanno modificato le abitudini e lo stile di vita di tutti.

Per non parlare del fatto che dall’11 di marzo le auto e le moto sono parcheggiate sotto casa o in garage.

Il Decreto Cura Italia prevede alcuni aggiustamenti per facilitare la vita degli automobilisti, per questo sono state prorogate le scadenze di documenti fondamentali come la patente di guida, il permesso provvisorio di guida, è stato sospeso il pagamento del bollo auto ed è stata prorogata la scadenza dell’assicurazione auto e moto.

Prorogata scadenza patente auto

Prorogata sino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti scadute o in scadenza successivamente al 31 gennaio.

Esami di guida

Gli esami teorici potranno svolgersi entro il 30 giugno 2020, anche oltre il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda.

Foglio Rosa

Prorogata la scadenza del foglio rosa sino al 30 giugno 2020.

Permesso provvisorio di guida

La validità del permesso provvisorio di guida è stata posticipata sino al 30 giugno 2020.

Sospensione RC Auto

Dalla Commissione Bilancio al Senato è stato approvato l’emendamento sulla sospensione Rc auto fino al 31 luglio 2020.

L’emendamento approvato consente di sospendere su richiesta dell’assicurato, la polizza RC auto dato che il veicolo è parcheggiato sotto casa o in garage.

La sospensione RC Auto può essere attivata solo se prevista dal contratto e se la compagnia assicurativa decide di concedere il beneficio all’assicurato.

Il periodo di validità dell’Assicurazione RC auto e moto è di 30 giorni dopo la scadenza e non di 15 giorni come previsto dal diritto assicurativo.

La “sospensione” dell’RC Auto è valida solo per le polizze assicurative con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

Al termine dei 30 giorni, gli automobilisti possono: