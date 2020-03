Emergenza Coronavirus: Sospensione RC Auto, come funziona?

Decreto Cura Italia: Proroga RC Auto, ma niente stop

In piena emergenza Coronavirus il Decreto Cura Italia introduce la sospensione RC Auto, ma niente stop ai pagamenti.

Nessuna sospensione RC Auto ma solo una proroga da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale l’assicurazione continua a coprire l’assicurato, anche dopo la sua naturale scadenza.

Dunque, facciamo chiarezza, il Decreto Cura Italia non prevede alcun congelamento dell’Rc Auto che ci si sarebbe aspettati.

Decreto Cura Italia: nessuno stop all’RC Auto

È lo stesso articolo 125 del Decreto Cura Italia a precisare che non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto.

Fino alla data del 31 luglio 2020 è previsto l’allungamento da 15 a 30 giorni il periodo

“entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

Tale previsione normativa vale per gli assicurati di tutto il territorio nazionale e non solo per quelli dell’ex “zona rossa”.

L’allungamento a 30 giorni è valido per la sola copertura RC Auto obbligatoria.

Nel caso in cui il premio non venga pagato, non trovano validità le eventuali garanzie facoltative stipulate in aggiunta alla copertura RC Auto (Furto e incendio, Infortuni conducente, etc.).

Decreto Cura Italia: cosa succede se si paga il premio assicurativo auto entro 30 giorni?

Una volta scaduta la polizza assicurativa auto, nel caso in cui si pagasse entro 30 giorni previsti dal decreto, bisognerebbe valutare due strade distinte.

Sottoscrizione di un nuovo contratto RC Auto con un’altra Compagnia assicurativa

Il cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia assicurativa diversa.

La nuova polizza inizia a decorrere dal momento del pagamento del premio assicurativo. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”.

Rinnovo RC Auto con la stessa Compagnia assicurativa

L’assicurato può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia assicurativa.

La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria.