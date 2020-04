Coronavirus, Decreto Cura Italia: Senato conferma la fiducia con 142 voti

Il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul Decreto Cura Italia: il provvedimento è stato approvato con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astenuti.

A votare contro il Decreto Cura Italia è tutta l’opposizione: la motivazione è la mancanza di un reale confronto sulle misure in esso contenute.

“Non votiamo questo decreto perché è una presa in giro per milioni di italiani che non vedranno una lira.

Speriamo che farete meglio il prossimo e lo voteremo: si definiscono eroi i medici e sindaci, ma non c’è un soldo”,