Decreto Clima, approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco in cosa consiste

Ieri abbiamo avuto una prima bozza del Decreto Clima, ma vediamo insieme quali sono i provvedimenti più importanti

Il Decreto Clima è stato il primi atto del Governo Conte bis. Il ministro dell’Ambiente ha detto che si inizia attivando il Green New Deal. Si tratta di un primo pilastro, che ha come base la legge di Bilancio e il Collegato ambientale e vedrà una sua specificazione con la Legge Salvamare che è ancora in discussione alla Camera e nel Cantiere ambiente che è ancora al Senato. Contengono alcune misure che mirano il potenziamento delle misure per ridurre le discariche abusive, ampliare le depurazione delle acque, oltre al bonus mobilità o la riforestazione urbana.

I provvedimenti addottati

Abbiamo già parlato della bozza distribuita negli scorsi giorni. Alcuni provvedimenti annunciati, li ritroviamo al loro interno: