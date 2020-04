DL Aprile, Gualtieri: stop all’IVA sulle mascherine

Decreto Aprile, stop all’IVA sulle mascherine e nuovi fondi per acquistare i dispositivi di sicurezza

Nel Decreto di Aprile c’è l’ipotesi dell’azzeramento dell’IVA sulle mascherine e sono previsti nuovi fondi per agevolare gli acquisti dei dispositivi per la sicurezza e la sanificazione dei luoghi di lavoro per le imprese.

Lo stop all’IVA sulle mascherine per tutto il 2020 è stato annunciato dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sul DEF.

Man mano che la Fase 2 si sta avvicinando sempre di più e visto che si tornerà ad uscire quotidianamente, è importante che ogni cittadino sia equipaggiato.

Alcune Regioni italiane hanno disposto l’obbligatorietà dell’uso di mascherine, e gli esperti sottolineano che è necessario indossare le mascherine per evitare una seconda ondata pandemica.

Costo mascherine sul bilancio di ogni famiglia

Le mascherine hanno un costo che incide sul bilancio mensile delle famiglie: si passa dalle 2,50 euro alle 4 euro per le mascherine chirurgiche alle 14 euro per le FFP2.

Federconsumatori ha riscontrato che i

“prezzi variano notevolmente da esercizio a esercizio, anche a distanza di pochi metri”.

Dal momento che è necessario indossare le mascherine e sarà necessario farlo per lungo tempo -sottolinea il Presidente di Federconsumatori Emilio Viafora – si deve disporre di misure a sostegno delle famiglie.

Per questo è necessario dotare i cittadini di tali dispositivi gratuitamente.

Gualtieri, stop aumenti IVA e accise

L’Esecutivo chiede l’autorizzazione a intervenire anche negli anni successivi per stoppare definitivamente l’aumento dell’IVA e accise dal 2021 e sostenere un congruo pacchetto di investimenti.

Inoltre, sarà necessario un calo della pressione fiscale pari

«all’1,1% del PIL che restituisce maggiori margini di politica economica».

Per un congruo periodo di tempo la politica fiscale dovrà rimanere espansiva.

Crisi economica Covid-19: il MES senza condizioni

Tra gli strumenti innovativi allo studio dell’UE per combattere la crisi economica indotta dal Covid-19 ci sono il MES, il Sure e l’intervento della Bei.

Per quanto concerne il MES si parla di