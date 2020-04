Decreto Aprile, Reddito di Emergenza, Bonus Colf e Badanti e tutte le misure di sostegno

Decreto Aprile, Premier Conte: “sarà ancora più poderoso”

Inizia la fase due: si attende il Decreto di Aprile che probabilmente potrebbe slittare a maggio.

Intanto, il Governo Conte è al lavoro per introdurre misure economiche e strumenti di sostegno per le famiglie e le aziende.

Sono in arrivo 50 miliardi per imprese e famiglie e reddito di emergenza e allo studio c’è anche il rafforzamento degli ammortizzatori sociali.

Le difficoltà economiche per le famiglie e le imprese si fanno sentire: cresce l’attesa sul Decreto Aprile, il provvedimento con le misure economiche e gli ammortizzatori sociali per la fase della ripartenza dell’Italia.

Il Premier Conte ha annunciato che si tratterà di un “decreto poderoso”: lo stanziamento supera i 50 miliardi di euro e saranno previste proroghe.

Confermato il reddito di emergenza, misura annunciata dalla Ministra del Lavoro Catalfo, ma che deve essere ancora perfezionata.

Decreto Aprile: Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi 800 euro

Il Governo Conte sta per varare il Decreto Aprile in cui sono previsti, anche, gli aumenti per il Bonus Partite IVA e lavoratori autonomi.

Lo stanziamento complessivo per il solo rifinanziamento delle misure straordinarie di febbraio e marzo ammonterebbe a 15 miliardi di euro.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Catalfo ha confermato le ipotesi dei giorni scorsi, che il Bonus Partite IVA non sarà più di 600 euro ma salirà nei prossimi mesi ad 800 euro.

Le indennità verranno erogate in automatico e non sarà necessario presentare la domanda.

Reddito di Emergenza nel Decreto di Aprile?

Già da tempo si parla di Reddito di Emergenza: con il Decreto Aprile il Governo sarebbe dovuto intervenire per allungare e introdurre nuovi aiuti alle famiglie e ai lavoratori.

“C’è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l’impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza”,

sottolinea la Ministra Catalfo.

Il Reddito di Emergenza costerà circa 3 miliardi di euro e sosterrà economicamente quei cittadini in stato di bisogno.