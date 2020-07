Decreto Agosto, in arrivo il Bonus 600 euro per alcune categorie di lavoratori?

In arrivo Decreto Agosto da 20 miliardi in arrivo: è possibile che sia rinnovato e confermato il Bonus 600 euro per alcune categorie di lavoratori.

Come il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio, anche il Decreto Agosto prevede l’introduzione e la proroga di alcune misure e aiuti economici a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Diverse fonti sostengono che potrebbero essere rifinanziati per una sola mensilità i bonus di 600 euro Partite IVA e Liberi Professionisti.

In particolare il Bonus 600 euro sarà quasi certamente confermato ai lavoratori dello spettacolo, che sono tra i più penalizzati dal lockdown e dalla sospensione della programmazione degli spettacoli.

Lo stesso Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, durante un confronto avuto con le imprese del settore ha confermato che con il Decreto di agosto ci sarà il rinnovo per un’altra mensilità del Bonus 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.

Resta da capire se l’indennità 600 euro possa essere prevista e confermata anche per i lavoratori stagionali, nonostante la ripresa delle attività.

E per i Liberi Professionisti che si trovano a mesi a fare fronte ad entrate monetarie notevolmente ridotte? Anche per questa categoria di lavoratori è probabile che il Decreto Agosto rinnovi l’indennità e l’aiuto economico.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni e di ipotesi più o meno probabile. Per avere maggiori certezze è necessario attendere la bozza del Decreto Agosto.

Decreto Agosto: quali sono gli altri aiuti e bonus in arrivo o rinnovati?

Nel Decreto di Agosto potrebbe essere prorogata la cassa integrazione oltre le 18 settimane. C’è da domandarsi se la proroga Cassa Integrazione potrebbe interessare tutti i settori o venga limitata solo ai soli settori più colpiti dalla crisi pandemica.

Inoltre, il provvedimento in arrivo potrebbe riconfermare e prorogare anche il Reddito di Emergenza e le indennità di NASpI in scadenza. In dubbio la proroga per un altro mese lo strumento dei contributi a fondo perduto per le imprese.

