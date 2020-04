Decorare con le mollette, come rinnovare uno specchio

Decorare con le mollette può essere divertente ed è un’attività in cui poter coinvolgere anche i bambini. Allora perché non rinnovare uno specchio? Vediamo come fare.

Per poter iniziare a decorare con le mollette, servono materiali di recupero e un po’ di fantasia.

Facile e divertente

Decorare con le mollette può essere facile e divertente. In questa attività si possono coinvolgere anche i bambini, in queste lunghe giornate trascorse in casa.

Perché non cimentarsi con la decorazione di uno specchio? Un oggetto che sicuramente si possiede in casa. Magari ne hai uno che ti ha stancato per colori e design. Per questo, può essere rinnovato con le mollette. Può essere uno specchietto di piccole o medie dimensioni. Lo specchio non è soltanto uno strumento che ci serve ma può diventare anche un elemento di design per dare carattere ad una parete.

Cosa ci serve

Per poter decorare uno specchio con le mollette ecco l’occorrente:

mollette da bucato, meglio se di legno

colla o nastro bi-adesivo

un vecchio specchio

Le mollette ci serviranno per poter realizzare la cornice per lo specchio da rimodernare. Bisogna immaginare come disporre le mollette prima di incollarle. Per dare una marcia in più al nostro specchio, ogni molletta può essere dipinta con dei colori a tempera. Che siano i colori dell’arcobaleno oppure una tonalità monocromatica non importa: lasciati guidare dalla fantasia tua e dei tuoi bambini.

Se il tuo specchio è rotondo, le mollette potranno essere disposte a raggiera, quasi a creare i raggi di un sole immaginario.