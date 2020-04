‘Tuo padre non è sconvolto?’ De Panicis, foto da censura. Salvo Veneziano...

Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis. L’ultimo nudo artistico dell’ex concorrente del ‘GF Vip 4’ ha scatenato tutto il suo sconcerto e indignazione.

Tolleranza zero per Elisa De Panicis, protagonista dell’ultima edizione del GF Vip. Il suo ex coinquilino Salvo Veneziano è stato molto critico sull’ultima foto postata dalla 28enne milanese e ha deciso di seppellirla con parole di fuoco.

Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis

Sul proprio account di Instagram, Salvo Veneziano ha pubblicato un video nel quale critica aspramente l’ultimo scatto fotografico della sua acerrima nemica. Dall’alto del suo pulpito virtuale, il 45enne di Siracusa ha esordito con sarcasmo:

“Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa… Diciamo artistico? Ok artistico…”

Salvo Veneziano non ci sta e si rifiuta di assistere inerme a certe contraddizioni. L’ex concorrente del GF Vip 4, squalificato proprio a causa di Elisa De Panicis, non si è creato alcun problema e ha disquisito sull’ultimo post della influencer.

Elisa De Panicis, la foto che ha infiammato le polemiche

Lo scatto fotografico incriminato la ritrae senza veli, immersa in una vasca da bagno e con una sigaretta tra le dita. Alla vista di cotanta indecenza, il virtuoso 45enne è insorto, impugnando lo smartphone e registrando un video per dar sfogo a tutta la sua indignazione:

“Io sono stato eliminato naturalmente dal GF Vip, poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina che mi viene a fare la morale pubblicamente, sia dentro la casa che a Live non è la D’Urso…”

La teoria di Salvo Veneziano è che, in base a ciò che emerge dalla gallery di Instagram di Elisa De Panicis, la web influencer stia predicando bene e razzolando male. Secondo il 45enne siracusano, la sua ex coinquilina sarebbe incoerente e il suo modus operandi apparirebbe del tutto inappropriato e degno di esser redarguito.