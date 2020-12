De Grenet-Orlando, la situazione si ribalta: la più impensabile delle svolte

Soffia il vento della concordia nella casa del Grande Fratello Vip 5. Samantha De Grenet e Stefania Orlando depongono le armi e sventolano bandiera bianca.

In un’atmosfera dove spesso manca o è limitata la tolleranza tra coinquilini, sembra stia iniziando a soffiare il vento della pace. Dopo una lunga serie di aggressioni verbali e cospirazioni che le hanno rese protagoniste, Samantha De Grenet e Stefania Orlando seppelliscono l’ascia di guerra.

GF Vip 5, tra Samantha e Stefania arriva il chiarimento

Dopo aver metabolizzato sentimenti di astio e ostilità, le due showgirl si concedono l’ennesimo confronto vis-à-vis. Un faccia a faccia inevitabile, che le ha permesso di chiarire dissapori e misunderstanding.

Contrariamente alle aspettative del pubblico, è Samantha De Grenet a tendere la mano per prima:

“Voglio solo che ci capiamo. Forse non mi sono sentita accettata ed un po’attaccata da te (…) Ti assicuro non sono una persona cattiva, con le donne tantomeno, cerco sempre di non ferire nessuno”

Da par suo, Stefania Orlando dimostra di apprezzare le parole di Samantha:

“Goditi questo Natale, goditi questa esperienza felice. Da parte mia farò tutto il necessario… Mi auguro che nessuno ti faccia uscire da questa casa”

A sancire la pace definitiva, un lungo e caloroso abbraccio. Un gesto inatteso che simboleggia la fine della loro strenua lotta. Samantha De Grenet conclude:

“Sono felice di essermi chiarita con te. Per me non è importante il gioco, non voglio uscire da qua con questo pensiero”

Che durata avrà la pace fragile tra le due showgirl? Si tratta di un chiarimento inconcludente o risolutivo? Gli aficionados del GF Vip restano in attesa di risvolti.