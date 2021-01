De Grenet, voce rotta dal pianto: lo strazio e le lacrime dopo gli insulti di Antonella Elia

Al termine della trentunesima puntata del GF Vip, Samantha De Grenet lascia emergere le sue vere emozioni. Per allentare la tensione fisica e psicologica, cede ad un pianto convulso.

Samantha De Grenet accumula tensione, rabbia e un grosso nodo in gola che non la lascia più respirare. Durante la notte cerca la solidarietà di Stefania Orlando e si abbandona al sollievo di un pianto liberatorio.

Non importa quanto siano ponderate le sue ragioni né il fatto che si trovi in una posizione di superiorità morale: quando Samantha De Grenet viene mortificata gratuitamente, inizia a piangere come una fiume in piena.

GF Vip 5, il crollo emotivo di Samantha De Grenet

Lo sfogo della showgirl, sfociato in un pianto liberatorio, è legato ai pesanti insulti ricevuti da Antonella Elia:

“Prima di parlare della fisicità di una persona, dovrebbe farsi due domande. Se io avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché”

Stefania Orlando le offre il suo sostegno morale e prova a confortarla. La De Grenet non si capacita degli improperi gratuiti ricevuti da Antonella Elia e tira in ballo la sua battaglia contro il tumore al seno, avvenuta tra il 2018 e il 2020:

“A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa (…) Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”

È rimasta profondamente ferita, Samantha. Dietro quella maschera da dura che ha dipinto sul suo volto, si cela tutta la fragilità di una donna che per anni ha dovuto combattere contro un tumore che le stava fagocitando anima e corpo.