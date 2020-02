Dazi, nessun aumento per i prodotti Made in Italy: tasse in crescita...

Nessun aumento dei dazi per i prodotti Made in Italy: il nostro Paese esce indenne dalla revisione della lista dei prodotti.

L’Italia è salva dall’aumento dei dazi: ecco cosa ha deciso l’Organizzazione mondiale del commercio.

Nessun aumento dei dazi per il Made in Italy

L’Italia è salva: non ci sarà nessun aumento dei dazi per i prodotti Made in Italy. L’Organizzazione Mondiale del Commercio ha deciso di non aumentare le tasse al 25%.

Come riporta anche La Repubblica, gli Stati Uniti hanno abbandonato l’idea di far lievitare i dazi sui prodotti agroalimentari italiani.

Dal prossimo 18 marzo però è previsto un aumento delle tasse sui velivoli Airbus che arrivano dall’Europa. Gli aumenti saranno dal 10 al 15%.

L’aumento delle tariffe statunitensi sui velivoli sono arrivate dopo che la Wto ha riconosciuto l’elargizione di aiuti di Stato alla società di aerei. Il tutto a discapito dell’azienda rivale Boeing.

L’esultanza di Di Maio e Bellanova

Molto soddisfatta del risultato raggiunto la Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che lo scorso 30 gennaio aveva avuto un incontro con il Segretario Usa dell’Agricoltura.

Durante il meeting, la Bellanova aveva ribadito fortemente la richiesta di non coinvolgere i prodotti Made in Italy nella vicenda Airbus.

Dello stesso parere il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che si è detto molto felice del risultato raggiunto.

“La nostra azione diplomatica e la nostra amicizia con gli Stati Uniti hanno scongiurato il peggio per le aziende italiane”

ha chiosato l’ex leader grillino.

Un’esultazione forse troppo precoce, visto che gli Stati Uniti hanno ancora la possibilità di modificare la lista dei prodotti colpiti dai dazi.

Certo è che, almeno per ora, l’Italia è uscita indenne dal presagio nero dello scorso ottobre, quando Trump minacciò un aumento delle tariffe sui prodotti a marchio Made in Italy.

Scongiurato il rischio di una revisione dei prodotti agroalimentari tricolori.