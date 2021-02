DayDreamer, ultima puntata: quando va in onda e come finisce la soap- VIDEO

DayDreamer, ultima puntata: quando va in onda e come finisce la soap-...

La soap turca più amata dal pubblico italiano sta per giungere all’epilogo: ora si ha la data della messa in onda dell’ultima puntata!

Le vicende narrate nella soap DayDreamer- Le Ali del sogno stanno per volgere al termine ed i fan di Can e Sanem sono impazienti di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

La bella Aydin ed il fotografo riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? E quando vedremo l’ultima attesissima puntata di DayDreamer?

Se vuoi scoprire tutti gli spoiler continua a leggere!

DayDreamer ultima puntata: quando va in onda?

Tutti i fan della serie turca DayDreamer hanno seguito con costanza le puntate portate sui nostri schermi a partire dalla scorsa estate.

La vita della soap con gli amatissimi Can Yaman e Demet Özdemir all’interno del palinsesto tv è stata turbolenta, subendo diversi cambi di programma che hanno lasciato spiazzati i fan.

La rete ammiraglia di Mediaset ha però voluto portare a termine la programmazione di tutte le puntate, proprio per le forti richieste ricevute dagli appassionati della serie tv.

Attualmente dunque DayDreamer sta andando in onda in day time dal lunedì al venerdì dalle 16.45 e così proseguirà a vele spiegate verso il finale. Negli appuntamenti pomeridiani vedremo le puntate della seconda stagione dopo l’anno che Can e Sanem hanno trascorso separati.

Le puntate in prime time invece subiranno una programmazione “a singhiozzo” con un calendario preciso come vi abbiamo annunciato in questo articolo.

Ma quando vedremo l’attesissima puntata finale? Dagli spoiler che giungono da alcune pagine social di fan diffusi nelle ultime ore, si scopre che manca davvero pochissimo!

La puntata 162 infatti, che chiude la soap turca, verrà trasmessa mercoledì 19 maggio 2021, come riporta @daydreamerofficiall

SPOILER trama: ecco come finisce la soap

Da quanto emerge dunque mancherebbe proprio poco alla conclusione della soap che ha tenuto col fiato sospeso milioni di fan che ora potranno scoprire quali saranno le sorti dei protagonisti.

Cosa sappiamo del finale di DayDreamer? La domanda che tutti si pongono è se Sanem Aydin e Can Divit riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d’amore.

Gli spoiler ci dicono che i due innamorati supereranno alcuni momenti molto difficili compresa una lunga separazione di un anno ed un grave incidente.

In seguito tra i due tornerà il sereno e convoleranno a nozze tra l’affetto di amici e parenti che da sempre li hanno sostenuti. Non solo, la neo coppia di sposi avrà anche una bella sorpresa.

La famiglia della scrittrice e del fotografo si allargherà presto, e non con un solo bebè: Sanem infatti darà alla luce in una scena divertente e commovente, ben tre gemelli! Le anticipazioni poi ci dicono che la soap si chiude con la famiglia felice qualche anno dopo, con Sanem, Can ed i loro bimbi sereni e felici.

Anche se i fan sentiranno la mancanza dell’appuntamento con la soap, non resta dunque che godersi le restanti puntate di DayDreamer in attesa del gran finale di stagione!