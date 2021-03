DayDreamer, trame al 27 marzo 2021: Sanem vuole Can come socio

In arrivo molti colpi di scena nelle prossime puntate della soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir, ecco gli spoiler di marzo!

Grossi guai all’orizzonte per la Fikri Harika: la produzione delle creme di Sanem potrebbe essere bloccata!

Chi ha denunciato e perché? I due protagonisti si troveranno a dover risolvere un problema molto grosso ed arriveranno ad un accordo tra loro!

Se sei curioso di scoprire nel dettaglio cosa accadrà nelle puntate dal 22 al 27 marzo continua a leggere!

Puntata di Lunedì 22 marzo

Sanem e Can si troveranno a passare del tempo insieme da soli in barca e ciò li porterà a parlare dei tempi passati. Sarà Sanem a scusarsi per aver pensato di cambiare il fotografo durante la loro love story. Anche Can farà ammissione di colpa ma questo momento idilliaco non durerà a lungo. Nel frattempo infatti alla polizia è giunta una denuncia per vendita di prodotti contraffatti ai danni della Fikri Harika

Puntata di martedì 23

I loro amici, Deniz, Deren, Cengiz e Muzafer verranno fermati dalla polizia ma l’intervento di Bulut li farà scarcerare fingendosi il loro avvocato. Bulut mostrerà i documenti che ha con sé che dimostrano l’innocenza dei compagni. Solo una volta rientrati nella tenuta di Sanem la scrittrice ed il fotografo sapranno della denuncia di Cemal e di quanto accaduto ai loro amici.

Puntata di mercoledì 24 marzo

La minore delle Aydin non si da pace poiché dopo tanto impegno ora rischia di vedere sfumato il progetto delle sue creme. La polizia infatti blocca la produzione e inoltre Cemal sta tramando per appropriarsi del marchio. Cemal, dopo le accuse di Aziz e Mihriban di essere un ladro manda alcuni suoi scagnozzi ad intimidirli. L’intervento di Can sarà provvidenziale ed i tre fuggiranno.

Puntata di giovedì 25 marzo

Il fratello di Can è ancora disoccupato ma ora le cose per lui svolteranno. Emre infatti andrà in un autosalone con lo scopo di vendere la sua macchina ma verrà assunto come venditore. Nel frattempo Sanem avrà dei ripensamenti sulla promozione del libro è preferirà prendere le distanze da Yigit.

Puntata di venerdì 26 marzo

Il gruppo di amici riprende ad occuparsi della società e tutto sembra andare per il meglio finché non iniziano i primi problemi economici. Can dato che mancano i fondi si offre di essere finanziatore della Fikri Harika ma l’orgoglio di Sanem avrò la meglio. La ragazza però avrà un’idea migliore per salvare la società: chiederà a Can di diventare il suo socio. Il fotografo apprezzerà la proposta e l’accoglierà con gioia.

Puntata di sabato 27 marzo

La puntata andrà in onda alle 15.30 con variazione di orario rispetto al canonico orario delle 16.45.

Sarà Deren ad organizzare un party d’inaugurazione della società in grande stile e quando la serata sarà finita Can e Sanem si ritroveranno a chiedersi se potranno essere dei buoni soci in affari. Sanem ad un certo punto crollerà dal sonno e Can le prenderà di nascosto l’anello.

Non resta che seguire anche questa settimana le avvincenti storie di DayDreamer- Le Ali del Sogno!