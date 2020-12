DayDreamer, spoiler turchi: Sanem propone a Can il matrimonio

Incredibile anticipazione dalle puntate turche, Sanem avrà un’idea bellissima per far tornare la pace tra le famiglie Aydin e Divit!

Gli spoiler turchi ci catapultano avanti nel tempo, al momento in cui tra Can e Sanem arriverà, una proposta molto romantica.

Se siete curiosi di scoprire quali saranno i colpi di scena nelle puntate di DayDreamer che nei prossimi mesi arriveranno in Italia, continuate a leggere!

DayDreamer anticipazioni: il piano di Huma

Le avventure di Sanem e Can continueranno a tenere incollati gli spettatori anche nelle prossime puntate che arriveranno in Italia.

La soap prosegue infatti in Turchia e le anticipazioni ci fanno capire quanto accadrà ai protagonisti.

La serenità dei due innamorati tornati da poco insieme sarà turbata dalla temibile Huma la mamma di Can.

La donna che da sempre mira a dividere il figlio da Sanem ora proverà con un nuovo piano.

L’obiettivo della madre di Can sarà quello di mettere in ridicolo la famiglia Aydin così da allontanare per sempre la fidanzata del figlio.

Per portare a termine il suo piano, Huma inviterà a cena Sanem e famiglia. La sorella Leyla però non accetterà l’invito perché per lei sarebbe doloroso incontrare Emre.

Spoiler turchi: Huma e Mevkibe ai ferri corti

La riunione delle famiglie Divit e Aydin non sarà serena perché Huma ha scelto un ristorante di lusso con lo scopo di far sentire inadeguata la famiglia di Sanem per le sue origini.

Proprio la varietà di piatti delle più varie origini, molto costosi, metteranno in imbarazzo Mevkibe e Nihat.

La perfida Huma metterà l’accento proprio sul fatto che i genitori di Sanem non conoscono uno stile di vita diverso dalle loro umili tradizioni. Ciò porterà ad un litigio tra le due donne che si rinfacceranno di tutto.

Huma accuserà Mevkibe e famiglia di essere volgari mentre la mamma di Sanem ricorderà l’abbandono di Can proprio da parte della madre.

A quel punto il papà di Sanem porterà via la sia famiglia e la cena terminerà nel peggiore dei modi.

DayDreamer prossime puntate: la proposta di matrimonio di Sanem

Il Divit sarà profondamente deluso e mortificato per il comportamento della madre e non stenterà a dirlo nel ritorno verso casa.

Anche Emre prenderà le distanze dal comportamento della madre, e per lei sarà molto difficile da accettare.

Appena i due fidanzati riusciranno ad incontrarsi, nella stessa serata vicino al mare, Can porterà le scuse a Sanem.

La soluzione arriverà proprio dalla futura scrittrice: se lei e Can si sposassero prima possibile forse le loro madri inizierebbero ad andare d’accordo?

Cosa risponderà Il bel fotografo interpretato da Can Yaman a questa proposta?

Per sapere in anteprima tutte gli spoiler su DayDreamer continua a seguirci e scopri quello che accadrà nei prossimi episodi!