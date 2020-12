DayDreamer, Spoiler seconda stagione: Can contro Ygit per riprendersi Sanem!

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi della serie turca con protagonista Can Yaman, colpi di scena incredibili!

Cosa accadrà un anno dopo la rottura tra Sanem e Can? Ygit dovrà fare molta attenzione perché il fotografo ha tutte le intenzioni di far uscire la verità!

Per non perderti tutte le anticipazioni su DayDreamer continua a leggere!

DayDreamer, seconda stagione: salto temporale di un anno

La storyline principale di DayDreamer, è arrivata ad un punto critico: i due protagonisti Can ( Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) si sono separati pure se il sentimento tra loro non si è mai spento.

La seconda stagione della soap che ha raggiunto record di ascolti con tanto di merchandising apprezzatissimo dai fan, sta per ricominciare dopo la pausa natalizia.

Le nuovissime puntate ci catapulteranno avanti di un anno dal momento in cui Can e Sanem hanno rotto e Ygit si è avvicinato alla bella aspirante scrittrice.

DayDreamer spoiler: il piano di Can contro Ygit

Dalle anticipazioni, come riporta anche Blasting News sappiamo che il Divit avrà in testa un obiettivo. Vorrà dimostrare che Ygit ha portato alla rottura con Sanem.

Cosa farà il bel Can? Innanzitutto fingerà di essere in possesso di un video che dimostrerebbe il rogo appiccato un anno prima al romanzo di Sanem. Ygit si spaventerà e si tradirà finendo per dare fuoco al capanno dove adesso vive Can!

Emre aiuta Can, Ygit perde terreno

Per far crollare definitivamente Ygit i fratelli Divit collaboreranno.

Can continuerà con il suo piano e comprerà un hard disk nuovo. Ygit lo vedrà e pensando che contenga il famoso video cercherà il modo di entrarne in possesso.

La sua paura crescente che ciò che ha fatto venga alla luce e che Sanem cambi idea su di lui lo porteranno a compiere dei passi falsi.

Questo permetterà finalmente a Can e Sanem di tornare insieme? Per avere tale risposta non resta che continuare a seguire le prossime puntate di DayDreamer- Le ali del sogno!