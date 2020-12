DayDreamer spoiler 7 gennaio: cambio programmazione e lite tra Can e Sanem

Tornano i nuovi appuntamenti con la soap turca di Canale 5, dal 7 gennaio in una fascia oraria tutta nuova. Ecco cosa cambierà.

Gli spoiler di gennaio ci mostrano che tra Sanem e Can le cose si complicheranno sempre di più. Tra i due voleranno parole grosse!

Se non vuoi perderti neanche un’anticipazione di quanto accadrà nel prossimo episodio di DayDreamer-Le ali del sogno, continua a leggere!

DayDreamer cambia tutto: ecco quando vederlo

I fan di DayDreamer possono stare tranquilli, la loro serie preferita sta per ricominciare!

Dopo la pausa per il periodo natalizio infatti, i nuovissimi episodi andranno in onda a partire dal 7 gennaio!

Non manca molto dunque per rivedere il bel Can e la sua amata Sanem, insieme a tutti gli altri protagonisti di quella che ormai è un punto fisso del palinsesto televisivo.

Dal 7 gennaio la soap cambia programmazione: andrà in onda tutti i giovedì alle 21.35 su Canale 5.

Un super appuntamento in prima serata dunque che di certo troverà il favore dei tanti fan.

Spoiler del 7 gennaio: lite furiosa tra Sanem e Can

Se la notizia buona è il nuovo appuntamento serale, quello che accadrà invece il 7 gennaio potrebbe preoccupa i fan della coppia Can-Sanem.

I due avranno infatti uno scontro davvero molto acceso durante il quale voleranno parole grosse!

Il diverbio nascerà infatti da una decisione presa dal Divit, ovvero quella di accettare il lavoro proposto da Polen. Il fotografo comunicherà dunque alla sua Sanem di avere intenzione di trasferirsi all’estero per un periodo.

La Aydin non prenderà bene la notizia, temendo di perdere il suo fidanzato. Tra i due ci sarà una lite nella quale l’aspirante scrittrice accuserà Can di stare diventando come sua madre Huma.

Il riferimento all’abbandono da parte della madre, quando il Divit era piccolo, sarà un duro colpo per Can che rafforzerà la sua decisione di partire.

Cosa accadrà allora a Sanem? La giovane deciderà di licenziarsi e poi avrà anche un incidente, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

Per restare sempre aggiornato sulla soap DayDreamer continua a seguirci e sintonizzati su Canale 5 a partire dal 7 gennaio il giovedì in prima serata!