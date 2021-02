DayDreamer, spoiler al 19/02: Sanem e Can si lasciano per Yigit

Nei prossimi episodi della soap turca più amata di tutte ci saranno colpi di scena che porteranno Sanem e Can a stare separati per un anno!

I fan di DayDreamer-Le ali del Sogno attendono con ansia gli appuntamenti quotidiani e settimanali con la soap turca più attesa.

Le cose tra Can e Sanem non andranno come previsto ed i due fidanzati saranno costretti a lasciarsi per ben un anno.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nelle puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 fino al 19 febbraio continua a leggere!

DayDreamer anticipazioni trame: Scontro tra Can e Yigit

Le trame delle puntate di DayDreamer in onda dal 15 al 19 febbraio 2021 mostreranno una situazione nuovamente tesa tra i due protagonisti innamorati.

Nei prossimi episodi l’atmosfera tesa tra l’editore Yigit (Utku Ateş) ed il fotografo Divit proseguirà ed anzi si arriverà ad un duro scontro.

Il progetto di Sanem di diventare scrittrice porterà a diversi equivoci come in occasione della presentazione del suo primo libro pubblicato proprio dalla casa editrice di Yigit.

Can leggerà una dedica del fratello di Polen alla Aydin e si ingelosirà moltissimo. Durante il party per la presentazione del romanzo il fotografo accuserà l’editore di stare ingannando Sanem.

Yigit respingerà le accuse di Can affermando che il fotografo non è in possesso di nessuna prova.

Spoiler prossime puntate: Can deluso da Sanem la lascia

Nel frattempo l’amico CeyCey vivrà un difficile momento: qualcosa fatto dalla madre di Can Huma riporterà alla sua mente un problema che aveva da bambino.

Il giovane avrà addirittura una crisi nervosa poco prima di uscire da casa, il suo problema è tornato?

Il Divit intanto prosegue con il suo intento di portare alla luce le cattive intenzioni di Yigit: Can convincerà un suo amico editore a pubblicare il libro di Sanem.

La ragazza però, orgogliosa come sempre, si arrabbierà perché il suo fidanzato si è nuovamente intromesso. In seguito gli chiederà di leggere quanto c’è scritto nel romanzo: la Aydin ha infatti parlato anche di lui nel libro.

La sorella minore di Leyla però pur volendo pubblicare il suo romanzo non vuole farlo senza l’autorizzazione del fotografo ed Yigit si dirà disponibile a scusarsi con Can per quanto accaduto.

Tra i due però ci sarà una lite e l’editore finirà in ospedale. A quel punto Sanem si mostrerà preoccupata e Can sarà deluso dal fattao che la Aydin pare aver preso le parti di Ygit.

Il Divit a quel punto deciderà di rompere il fidanzamento con Sanem.

Sanem e Can un anno dopo: SPOILER

Divit e la Aydin divideranno dunque le loro strade mentre invece Leyla ed Emre convoleranno a nozze ma il loro amore è troppo forte e non può finire così.

Passerà infatti un intero anno senza che i due possano vedersi ma il sentimento non si spegnerà e le anticipazioni ci dicono che quando si rivedranno capiranno che il tempo non è bastato a dividerli!

Se non vuoi perderti nessuna anticipazione su DayDreamer continua a seguirci e sintonizzati dal lunedì al venerdì alle 16.45 ed il martedì alle 21.30 su Canale 5!