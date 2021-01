DayDreamer a rischio cancellazione: cosa pensa Mediaset, l’indiscrezione bomba!

La soap turca più apprezzata dal pubblico italiano è stata riconfermata al giovedì sera ma la sorte di DayDreamer resta incerta.

Sarà davvero un test la serata di stasera con l’appuntamento riconfermato con DayDreamer? I fan della soap turca con Cane Yaman si starebbero

Scopriamo gli incredibili rumors che stanno inondando il web in queste ore: il destino di DayDreamer-Le Ali del Sogno è già scritto?

DayDreamer torna in tv, tra gossip e rischio cancellazione

La soap turca campione di ascolti nella scorsa estate ha deluso le aspettative per quanto riguarda l’appuntamento serale.

Le avventure di Can e Sanem erano state promosse in prima serata al giovedì ma sono bastate due puntate per portare ad una repentina cancellazione dal palinsesto tv.

Inizialmente infatti la puntata di oggi 21 gennaio era stata cancellata ma complici le proteste dei moltissimi fan Mediaset ha riconsiderato la sua decisione.

Molti hanno visto dietro a tale decisione il gossip derivato dalla presunta nuova love story del protagonista Can Yaman con la bellissima Diletta Leotta.

I due interessati nonostante i molti rumors non hanno ancora sciolto il riserbo ma la decisione riguardo la messa in onda non c’entra con tale notizia.

La decisione di Mediaset mobilita i fan: indiscrezione choc

Per quale motivo allora la soap era stata cancellata? Si tratta di una questione di share: le scorse puntate DayDreamer ha registrato un deludente 9,2% di share.

Nulla a confronto del rivale Che Dio ci aiuti 6, sulla Rai, che ha invece superato il tetto del 22%.

Ora sul web si è diffusa un’indiscrezione che se confermata potrebbe portare ulteriori guai alla soap turca.

Secondo la pagina fan su Instagram “daydreamer officiall”, la decisione di mandare in onda la puntata prevista di DayDreamer sarebbe solo una prova.

Mediaset avrebbe infatti in mente di tastare il terreno dello share a condizioni ben precise. Solo se la soap guadagnerà un 11% di share o più, potrai essere riconfermata per le restanti puntate.

Ma cosa accadrà se lo share sarà sotto il 10%? Il timore è che la soap venga cancellata definitivamente e non è chiaro se poi la si sposterebbe nuovamente alla domenica oppure no.

I fan chiedono allora una mobilitazione generale per alzare l’asticella dello share al massimo e salvare l’amatissima soap da un destino ormai segnato!

Per capire cosa accadrà davvero a DayDreamer dunque bisognerà attendere i prossimi giorni e nel frattempo godersi la terza puntata in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20.