DayDreamer, nuovo STOP: quando rivedremo Can e Sanem? SPOILER

Nuovo cambio nella programmazione della soap turca più amata dal pubblico con Can Yaman e Demet Özdemir, ecco gli incredibili spoiler.

La soap turca più amata si ferma di nuovo: scopriamo qual è il motivo e quando potremo rivedere le avventure di Can e Sanem!

I due protagonisti intanto si sono separati e passerà un lungo anno prima che si rivedano: cosa accadrà in futuro?

Ecco tutti gli spoiler sui prossimi episodi di DayDreamer!

DayDreamer: stop al Prime Time

DayDreamer- Le Ali del Sogno è la soap turca che da molti mesi ormai è approdata sugli schermi nazionali appassionando sempre più telespettatori.

Dopo una stagione estiva alle stelle, il successo della soap ha subito una flessione nel passaggio dalla programmazione consueta domenicale a quella del prime time.

L’appuntamento del giovedì sera è stato dunque prima cancellato e poi spostato al martedì dove aveva trovato una collocazione fissa.

Ora come spoilerano alcune pagine fan sui social, come daydreamerofficiall, il prime time si fermerà e potremo vedere la soap a “singhiozzo”.

Il motivo pare essere quello di lasciare spazio allo sport e alla prima serata del Festival di Sanremo.

Ecco allora quando rivedremo DayDreamer.

La soap sarà cancellata:

• il 16 e 23 Febbraio: sostituita dalla Champios League

• 2 Marzo: sostituita da un film, in occasione della prima serata di Sanremo

• 9 Marzo e 16 Marzo: sostituita da Champions League

• 6, 13 e 27 Aprile: Champions League

• 4 e 29 Maggio: partita e finale di Champions League

DayDreamer andrà dunque in onda nei seguenti martedì:

• 23 e 30 Marzo

• 20 Aprile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del sogno (@daydreamerofficiall)

Spoiler trame prossime puntate

I fan della soap turca possono stare tranquilli, nulla cambierà per quanto riguarda l’appuntamento in day-time.

Tutti i pomeriggi dunque dal lunedì al venerdì alle 16.45 andranno in onda gli episodi consueti.

Secondo quanto riportano le anticipazioni turche nelle puntate che arriveranno nei prossimi mesi anche in Italia assisteremo ad un ritorno di fiamma tra Sanem e Can.

La separazione tra i due, come i fan della coppia speravano, non durerà a lungo. Nonostante l’avvicinamento tra Sanem (Demet Özdemir) e Yigit dopo l’incidente con il suo romanzo, tra i due rifiorirà l’amore.

La minore delle Aydin farà infatti un regalo a Divit che lo riconquisterà. La ragazza infatti ricomprerà la barca del fotografo che era stata venduta per pagare i debiti della Fikri Harika.

I piani di Yigit per dividere i due innamorati verranno smascherati e Sanem non avrà più dubbi: chiederà all’editore di lasciarla in pace.

Il fratello di Polen deciderà di partire ed i due innamorati ricominceranno la loro storia d’amore con le migliori intenzioni questa volta.

L’idillio durerà o qualcuno si frapporrà nuovamente tra Sanem e Can?

Per scoprirlo non resta che seguire tutte le prossime puntate di DayDreamer-Le Ali del Sogno!