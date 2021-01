DayDreamer, nuovo CAMBIO programma: quando andrà in onda e spoiler

Non c’è pace per la soap turca con Can Yaman che dovrà lasciare nuovamente la collocazione al giovedì sera. Ecco i dettagli.

Dopo i rumors sulla probabile cancellazione di DayDreamer arriva ora l’annuncio ufficiale.

Scopriamo insieme cosa ha deciso Mediaset per la soap turca più amata dai telespettatori.

DayDreamer cambia di nuovo giorno

La soap turca sta facendo disperare i suoi moltissimi fan. Da quando si è deciso per il suo collocamento infrasettimanale tra gli appassionati si è creata una frattura.

Alcuni sono stati molto contento della “promozione” di Can e compagni alla prima serata del giovedì. Per altri invece era meglio lasciare la soap alla domenica pomeriggio.

Gli ascolti delle prime due puntate non hanno soddisfatto tanto da portare ad un’iniziale cancellazione dai palinsesti. In seguito Mediaset ha deciso di dare a DayDreamer un’ultima possibilità.

Proprio durante la puntata di giovedì 21 gennaio è stato mandato in onda il promo ufficiale Mediaset che annunciava un ennesimo cambio di collocazione nel palinsesto.

Ora che lo spauracchio della cancellazione sembra lontano, quando vedremo dunque DayDreamer?

Per ora si sa che la soap turca tornerà in onda per la quarta puntata martedì prossimo 26 gennaio sempre in prima serata.

Spoiler prossima puntata: Can e Sanem tornano insieme?

Vediamo dunque come proseguirà la complicata love story tra il fotografo Can Divit e l bella scrittrice Sanem Aydin.

I due ormai ex fidanzati non riescono proprio a mascherare il sentimento che ancora li lega anche se ci provano in ogni modo.

Nella prossima puntata Can continuerà a voler appianare i conflitti con la ex e restare sui amico ma Sanem (Demet Özdemir) non vorrà parlargli.

Il Divit allora la condurrà in un capanno isolato per parlare ma una ennesima lite farà fuggire Sanem. La ragazza però si perderà nel bosco innevato e solo l’intervento di Can che correrà a cercarla la salverà.

La Aydin gli sarà molto grata ma tra i due le cose non si sistemeranno poiché Can vuole ancora partire per i Balcani con la sua ex e proprio una telefonata di Polen e Ygit romperà l’idillio.

Tra i due però scoppierà di nuovo la passione poiché Sanem scoprirà per caso che in realtà Can non vuole più partire con Polen.

Dopo averlo scoperto rinuncerà immediatamente al suo nuovo lavoro nella casa editrice di Ygit e non partirà nemmeno più con lui.

La bella scrittrice correrà al capanno da Can e gli si getterà al collo: tra i due innamorati ci sarà un dolcissimo bacio che farà contenti tutti i fan della soap!

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena di DayDreamer continua a seguirci per scoprire tutte le anticipazioni ed i cambi programmazione nel palinsesto tv!