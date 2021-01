DayDreamer, Mediaset fa retromarcia: confermata puntata del 21 gennaio

La petizione dei fan della soap turca ha ottenuto il risultato tanto sperato: la puntata prevista per giovedì prossimo si farà!

È stato deciso poco fa e già la rivelazione è diventata virale sui social, ecco quando vedremo DayDreamer ed un motivi della nuova decisione.

Nei prossimi episodi vedremo l’evolversi della love story tra Sanem e Can che ormai sono entrati nel cuore di tutti.

Se sei curioso di vedere quando vedremo DayDreamer e tutti gli spoiler continua a leggere!

DayDreamer cancellato: nuova decisione Mediaset

La notizia che aveva gettato i fan nello sconforto era arrivata solo poche ore fa ma subito era diventata virale.

La soap turca DayDreamer era stata cancellata dal palinsesto tv del giovedì sera come vi avevamo svelato in questo articolo.

I vertici di Mediaset pare fossero stati costretti a valutare questa estrema soluzione a causa dei deludenti ascolti registrati dalla soap con Can Yaman.

Molti hanno ipotizzato che la colpa fosse di una scelta sbagliata del giorno: il giovedì sera infatti DayDreamer andava a scontrarsi con Che Dio ci aiuti 6.

Lo share di DayDreamer nelle prime due puntate aveva raggiunto solo il 9.2% e dunque si era riconsiderato la sua collocazione nella prima serata infrasettimanale.

Niente più DayDreamer al giovedì sera dunque? Pareva proprio così, ma una notizia dell’ultima ora ha fatto sussultare di gioia i tantissimi fan di Can e Sanem!

Prossima puntata: quando vedremo DayDreamer?

Inizialmente si era pensato che la soap turca campione di ascolti nella scorsa estate, potesse tornare nel suo canonico slot della domenica pomeriggio.

I moltissimi fan non sono stati con le mani in mano ma hanno addirittura lanciato diverse petizioni sui social per far riconsiderare la decisione della cancellazione.

E sembra proprio che Mediaset abbia ascoltato: è stato infatti annunciato che DayDreamer andrà in onda!

Il giorno è il medesimo: è stato infatti riconfermato giovedì 21 gennaio alle 21.20 per la terza attesissima puntata!

I fan dunque possono tirare un sospiro di sollievo perché le storie di Can Divit, Sanem Aydin e tutti gli altri protagonisti torneranno prestissimo per i tre episodi di cui vi abbiamo anticipato la trama in questo articolo.

La programmazione di DayDreamer-Le Ali del Sogno potrebbe ulteriormente variare, continua a seguirci per essere sempre aggiornato sulla tua soap preferita!