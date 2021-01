DayDreamer e Il Segreto, cambio nel palinsesto: quale viene cancellata?

Nuova incredibile variazione nel palinsesto del daytime di Canale 5, coinvolte saranno le due soap più amate: una di loro subirà uno stop!

DayDreamer: arriva il daytime?

Pare non esserci pace per gli appassionati della soap turca DayDreamer- Le Ali del Sogno.

Durante le scorse settimane si sono succeduti una serie di rocamboleschi cambi di programmazione che hanno lasciato confusi e spaesati i fan.

La soap è passata dal consueto appuntamento settimanale della domenica pomeriggio alla prima serata del giovedì. I risultati in termini di share non sono però stati quelli auspicati e la soap con Can Yaman era stata sospesa.

Solo l’intervento deciso dei fan ha fatto sì che Mediaset tornasse sui suoi passi riconfermando la puntata serale. Ora però la situazione è nuovamente incerta: alcune fonti danno come certo il prime time al martedì sera mentre altre indicano un nuovo cambiamento.

A quanto pare sarà proprio così: DayDreamer volerà ad occupare il posto de Il Segreto nella fascia pomeridiana quotidiana. Da lunedì 25 dunque vedremo Sanem e Can tutti i pomeriggi alle 16.45!

Il Segreto cancellato: quando rivedremo la soap e anticipazioni

Ma se DayDreamer sarà al pomeriggio che fine farà Il Segreto?

Purtroppo i fan della soap non saranno altrettanto contenti perchè le avventure di Puente Vejo verranno messe in stand by per qualche giorno.

Rivedremo Il Segreto dunque solo domenica 31 gennaio, con un appuntamento doppio. Un’ora dedicata interamente alla soap dalle 14.15 alle 15.15, ovviamente sempre su Canale 5 come riporta Blasting News.

Proprio il 31 gennaio assisteremo a grandi colpi di scena nella soap Il Segreto. Ancora una volta Francisca tenterà di ostacolare il progetto di Emilia di far ricoverare il padre Raimundo in una clinica.

Emilia tenterà di ottenere anche l’aiuto di Matias ma Francisca si opporrà al punto da puntarle una pistola contro e sarà proprio Matias ad evitare il peggio.

La storia riprenderà dopo il terribile attentato in cui ha perso la vita Julio. Gli Arcangeli faranno sapere di rivendicare il gesto e Alicia riuscirà a tornare sana e salva a Puente Vejo.

