Daydreamer, Demet e Can confessano: ‘Usciamo insieme’

Cosa c’è davvero tra Demet Ozdemir e Can Yaman, i due attori di DayDreamer? L’attrice ha confessato tutto, ecco le sue parole

Demet Ozdemir e Can Yaman tornano al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni dell’attrice che hanno fatto scalpore, sollevando qualche dubbio. Scopriamo tutti i dettagli!

La rivelazione di Demet Ozdemir alias Sanem di DayDreamer

Sanem e Can sono i due protagonisti indiscussi della soap opera turca che sta riscuotendo enorme successo in Italia, DayDreamer.

Sul piccolo schermo sono una coppia perfetta e tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori italiani. Le trame di DayDreamer coinvolgono tutto il pubblico, ma non sarebbe lo stesso se non fosse per i due attori principali.

Ciò che interessa di più agli ammiratori della serie tv e della coppia, infatti, è sapere se tra i due vi sia del tenero anche al di fuori del set.

Di recente, l’attrice che interpreta Sanem, Demet Ozdemir ha rivelato:

“Io e Can usciamo insieme!”

La confessione ha fatto sognare i fan di Daydreamer e dei due attori, che non fanno altro che attendere che Demet e Can escano allo scoperto come coppia.

Demet e Can sempre più uniti, tutti i dettagli

Rimarranno delusi i fan della soap opera, però, nello scoprire che in realtà Demet e Can sono soltanto amici, come rivelano le dichiarazioni riportate dal settimanale DiPiù Tv:

“Tra me e Can c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. Lui ha conosciuto pure la mia famiglia e io la sua.”

Demet Ozdemir e Can Yaman sono ottimi amici con una passione in comune, quella per la recitazione. Non c’è nulla di più, quindi, tra i due.

Non è detto, però, che la dinamica tra i due attori non si evolva e non possa trasformarsi in qualcosa di diverso dall’amicizia, o almeno questa è la speranza dei fan!