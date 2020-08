Daydreamer: Can Yaman, oggi un sex simbol ma qualche anno fa era irriconoscibile

Can Yaman l’attore di Daydreamer oggi noto sex simbol da ragazzo era irriconoscibile, molto diverso dal trentenne aiutante che è ora.

Can Yaman è il noto attore di Daydreamer, noto sex simbol amato non solo per il suo aspetto fisico. Oggi ha trent’anni ma quando era un ragazzo era irriconoscibile, molto diverso da come si presenta ora.

Can Yaman, irriconoscibile da ragazzino

L’attore è molto affascinante si è fatto conoscere nelle ultime estati grazie alla serie in onda su canale 5, in cui ha una delle parti principali. Come possiamo vedere dalla foto l’adolescenza ha avuto un buon effetto.

Can da alunno modello ad attore sex simbol

Da ragazzo sognava di fare l’avvocato ed era un alunno bravissimo. Inoltre si è laureato a pieni voti per poi iniziare a lavorare come avvocato. Mentre era nel suo piccolo studio ha iniziato a sentirsi male, come intrappolato in una vita troppo stretta per lui.

Ha capito che fare l’avvocato era si un sogno, ma non era la sua strada. Dove molti altri avrebbero gettato la spugna, lui ha deciso che non era troppo tardi per cambiare. Ha quindi chiuso la carriera, si è giocato il tutto per tutto e nel giro di pochi anni è riuscito a diventare un attore affermato a livello mondiale partendo dalla Turchia.

La serie tv in cui recita non è famosa soltanto in patria, lo è a livello mondiale. La serie Daydreamer in Italia ha un successo molto grande, al punto che potrebbe prendere il posto di Uomini e Donne, scalzando Maria De Filippi nel palinsesto autunnale. È previsto che la serie andrà in onda a giorni alterni con il programma di incontri.