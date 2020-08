Can Yaman incidente sul set: portato in ospedale l’attore di Daydreamer

DayDreamer- le ali del sogno, Can Yaman in ospedale dopo le riprese della soap: il retroscena sull’attore turco

La scena del bacio sotto gli irrigatori di casa Divit ha fatto sognare i telespettatori ma pare che subito dopo le riprese, Can Yaman sia stato trasportato in ospedale: ecco cosa è accaduto.

Can Yaman in ospedale dopo le riprese

Conosciuta in patria con il titolo di Erkenci Kus, tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo per la tormentata storia d’amore tra Can e Sanem (Demet Özdemir). Il ragazzo decide di lavorare nell’agenzia pubblicitaria di famiglia solo quando scopre che suo padre ha una grave malattia. Quest’ultimo lo convince a gestire la sua società con lo scopo di rintracciare chi sta aiutando il suo diretto concorrente, Aylin. Ad ogni modo, è proprio in azienda che incontra Sanem Aydın (Demet Özdemir).

In questi giorni, è finalmente scattato i bacio tra i due protagonisti. Secondo quanto riportato dal settimanale Novella 2000 c’è un retroscena legato alle riprese che riguarda l’amatissimo attore turco.

La scena del bacio

La romantica scena del bacio ha fatto battere il cuore di milioni di fan. Sanem si trova nel giardino del fotografo e seduti sul prato i due si abbracciano fino a baciarsi. A rendere tutto più magico è l’attivarsi degli irrigatori del giardino. Con gli indumenti zuppi di acqua, i due cercano rifugio in casa. Can Yaman si è beccato la febbre dopo le riprese del bacio.

Sulle pagine di Novella 2000, che riporta quanto scritto da una fanpage dell’attore, si legge: