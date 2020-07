Daydreamer anticipazioni, Can e Sanem passano la notte insieme

Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi della soap opera turca con protagonisti Can e Sanem

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Daydreamer, relative alla puntata in onda su Canale 5 il 21 luglio 2020 alle 14.45! Nei prossimi episodi, nuove evoluzioni nella trama della soap opera turca con protagonisti Sanem e Can!

Sanem e Can finalmente insieme

Nel prossimo appuntamento con Daydreamer, Can troverà la soluzione per rigirare lo spot. La troupe si ritroverà a dormire nel bosco per risparmiare tempo e tra Sanem e Can vi sarà un ulteriore avvicinamento.

La coppia trascorrerà la notte su un’amaca abbracciati: Sanem, dopo aver avvertito i suoi genitori, prenderà il suo posto in tenda con Ayhan, ma una telefonata di Can cambierà tutto.

Il giovane fotografo, infatti, è deciso a voler trascorrere la notte con lei, ma non vuole compiere passi falsi. La Aydin prenderà coraggio e raggiungerà il fotografo in riva al fiume: sarà lì che si sdraierà con lui sull’amaca. Il tempo insieme passerà molto in fretta e i due si addormenteranno abbracciati.

La decisione di Sanem

Sempre nel medesimo episodio di Daydreamer, il pubblico assisterà alla guerra aperta tra Polen e Sanem. Aylin metterà Polen contro Sanem, aumentando infatti la gelosia della bellissima fisica, facendole notare ancora di più come Sanem stia intorno a Can.

La donna, a quel punto, deciderà di fare ritorno sul set e di non lasciare nulla al caso: sfiderà la Aydin e farà capire a Can che la ragazza non fa per lui.

Sanem si renderà conto dell’antipatia di Polen nei suoi confronti e si sentirà offesa dalle sue parole. Sceglierà quindi di accettare il guanto di sfida e di non permettere che la sua rivale metta le mani su Divit. Sanem penserà che se Can non può essere suo, non sarà neanche di Polen!