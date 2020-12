DayDreamer, anticipazioni: Ygit vuole sposare Sanem, Can scopre un segreto

I nuovi appuntamenti della serie turca più seguita di Canale 5 stanno per tornare, colpi di scena da cardiopalma!

I fan della coppia Can e Sanem assisteranno al ritorno della passione tra i due o la scrittrice cadrà definitivamente nella rete di Ygit? Huma ci metterà ancora una volta lo zampino ma tutto potrebbe cambiare!

Se sei curioso di sapere quali saranno le novità delle prossime puntate continua a leggere!

DayDreamer anticipazioni: la proposta di matrimonio di Ygit

Nei prossimi episodi assisteremo al disperato tentativo di Can di riconquistare la sua ex fidanzata. Dopo il rientro ad Istanbul il bel fotografo ha pensato ad un piano per far confessare ad Ygit il tremendi gesto compiuto mesi prima.

Dopo vari tentativi il Divit è riuscito a estorcere ad Ygit la promessa di rivelare a Sanem di aver bruciato il suo manoscritto.

L’uomo però come sempre farà il doppio gioco ed invece di mantenere la promessa farà una proposta impensabile a Sanem. Le chiederà infatti di sposarlo!

Le cose quindi per i due ex innamorati si metteranno decisamente male anche perché nell’ombra ci sarà anche Huma.

La madre di Can ha infatti stretto un diabolico patto con Ygit per far sì che Sanem si allontani definitivamente dal Divit. Nelle prossime puntate però Ygit comincerà a minacciare di rivelare il loro accordo a Can se il matrimonio con la Aydin non andrà a buon fine.

Spoiler prossime puntate: Sanem rivela a Can il suo segreto!

Tutti i fan della soap non vedono l’ora che le nuove puntate ricomincino e si dovrà attendere fino al 7 di gennaio.

Cosa accadrà alla coppia Can e Sanem? Il bel fotografo è sempre più deciso a tornare insieme alla sua ex fidanzata ma quando saprà della proposta di nozze cadrà in disperazione.

A quel punto il Divit affronterà Sanem e le chiederà quasi pregandola, di non sposare per nessun motivo Ygit.

Sanem però è ancora molto arrabbiata con Can e non solo perché lo ritiene responsabile della distruzione del suo manoscritto.

La Aydin nella foga del litigio svelerà cosa le brucia ancora: l’anno prima, quando Can era andato via decidendo di partire lei tentò di telefonargli.

Voleva chiedergli scusa e fare pace ma trovò spento il telefono del fidanzato. Dunque Can capirà che la storia sarebbe potuta andare in un modo diverso e che la colpa è la sua.

Riuscirà a far capire a Sanem che a lei tiene ancora molto prima che la giovane sposi Ygit?

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che seguire le prossime anticipazioni ed attendere i nuovi episodi di DayDreamer!