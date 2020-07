Daydreamer anticipazioni turche: la richiesta di Sanem

Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che verranno trasmessi nei prossimi giorni, scopriamo tutte le anticipazioni turche

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Daydreamer, la soap opera turca con protagonisti Can e Sanem!

Sanem e Can finalmente insieme

Nel corso dei prossimi episodi di Daydreamer, i telespettatori italiani vedranno come Sanem farà di tutto per dimenticare Can, fino a quando non sarà assalita dai sensi di colpa per averlo ingannato.

La giovane, infatti, non riuscirà ad accettare il fatto di aver aiutato Emre a sabotare ogni progetto del fotografo. Nonostante ciò, l’aspirante scrittrice non riuscirà davvero ad allontanarsi dall’uomo.

La svolta per i due giovani arriverà quando Aydin e Can intraprenderanno una relazione dopo essersi dichiarati i reciproci sentimenti.

La rottura

Il bellissimo fotografo sarà disposto a rendere pubblica la sua storia d’amore con Sanem, mentre la donna vorrà mantenere segreto il loro fidanzamento. Dopo, il figlio maggiore di Aziz, attraverso una conversazione tra Sanem ed Emre, scoprirà che la sua amata vuole lasciarlo.

Can, allora, metterà alle strette la sorella di Leyla, che si vedrà costretta a fargli sapere di avergli mentito sin da quando ha iniziato a lavorare alla Fikri Harika.

Sanem svelerà al suo capo di non essere mai stata impegnata con il macellaio Osman e gli rivelerà di aver sempre agito contro di lui su richiesta di Emre: ad esempio, quando si è introdotta nella sua abitazione per impossessarsi di alcuni documenti.

A quel punto, Can andrà su tutte le furie e deciderà di rompere con la giovane. Dopo aver svelato i loro reciproci sentimenti, sembrava che Can e Sanem potessero godersi la loro storia d’amore.

Alla fine, però, in base alle anticipazioni turche di una delle soap più amate in Italia, pare che la coppia arriverà presto alla rottura.