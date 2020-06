DayDreamer torna con nuovi e imperdibili episodi in onda su Canale 5, scopriamo insieme tutte le anticipazioni turche della serie tv

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di DayDreamer, in base alle anticipazioni!

I turbamenti di Sanem

Nelle prossime puntate di DayDreamer il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere alla scoperta dell’identità del suo Albatros, da parte di Sanem. Tutto avrà inizio quando la giovane non si lascerà sopraffare dal ritorno di Polen, dopo aver capito di provare dei sentimenti per Can.

Sanem deciderà di impedire alla sua rivale in amore di trascorrere del tempo in compagnia dell’ex fidanzato e organizzerà una festa di compleanno.

L’obiettivo è quello di intrattenere l’aspirante scrittrice, che, a gran sorpresa, non prenderà parte al party. A quel punto, abbastanza turbata, Sanem raggiungerà Ceycey nello stesso teatro in cui fece la conoscenza del misterioso Albatros.

Il bacio inaspettato

Nel contempo Can apprenderà che Sanem sia convinta che lui e Polen siano tornati insieme. Il fotografo, allora, vorrà far sapere a Sanem di essersi innamorato di lei e indosserà l’abito che aveva quando i due si erano baciati per sbaglio.

Can e Sanem si baceranno e la giovane, non appena riconoscerà le scarpe del suo datore di lavoro, si renderà conto si tratti proprio di Albatros.

Dopo aver esultato dalla gioia, Sanem farà ritorno nella propria abitazione da sola e si confiderà con Ayhan e Osman. Dopo alcuni consigli del macellaio, la donna finirà per dubitare nuovamente del suo capo.

Can, invece, è deciso a rimanere al fianco della giovane. Troverà infine una lettera di Polen, che gli comunica di aver deciso di lasciare Istanbul, dopo aver fatto il possibile per riconquistarlo.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer, non vi rimane che attendere la messa in onda su Canale 5!