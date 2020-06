DayDreamer, anticipazioni turche: la fuga di Can

DayDreamer torna su Canale 5 con nuovi episodi imperdibili, scopriamone insieme tutti i più interessanti dettagli

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di DayDreamer!

La pubblicazione del libro

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem crederà finalmente di poter realizzare il suo sogno. Nel frattempo, Aydin farà la conoscenza di Yiğit, che la informerà di aver stretto un accordo con un’azienda americana per garantirle la pubblicazione del suo libro.

Can si dimostrerà molto geloso del rapporto che Sanem instaurerà in pochissimo tempo con il nuovo arrivato. Il fotografo di fama mondiale affronterà Yiğit quando scoprirà che si è preso gioco di Aydin. Quest’ultima però non apprezzerà il gesto compiuto dal primogenito di Aziz.

A quel punto il fratello di Emre si rivolgerà a un suo amico scrittore ed editore per consentire a Sanem di pubblicare il suo libro. Ancora una volta, però, si creeranno dissidi tra i due.

La fuga di Can

La sorella di Leyla si recherà nella casa di montagna dei Divit in compagnia di Yiğit per recuperare il suo libro Quest’ultimo si introdurrà nell’abitazione di Can da solo e brucerà il libro di Sanem.

Il primogenito di Aziz verrà considerato il responsabile di quanto accaduto da Aydin. La rabbia di Can sarà ingestibile: si scaglierà contro il truffatore facendolo cadere a terra. Yiğit rischierà di rimanere paralizzato, mentre la sorella di Leyla sospetterà che a bruciare il suo libro sia stato Can.

Dopo essere stato accusato ingiustamente dalla donna che ama, Can deciderà di andare via da Istanbul e di cambiare aria per un po’ di tempo. La scelta del primogenito di Aziz farà cadere nello sconforto totale Sanem, che si ritroverà nella sua camera a non riuscire a darsi pace.

Per scoprire quali saranno le altre novità di DayDreamer non vi rimane che sintonizzarvi tutti i giorni su Canale 5 nel primo pomeriggio!