DayDreamer, anticipazioni e cambio programmazione: stop fino al 26 dicembre?

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di DayDreamer, Can deciderà di partire e Sanem avrà un incidente!

In base alle anticipazioni pare che DayDreamer cambierà orario e giorno e si dovrà attendere fino a Santo Stefano per rivedere le avventure in prima tv di Canale e Sanem!

Ecco nel frattempo tutti gli spoiler sulla prossima puntata che vedrà numerosi colpi di scena nella soap turca più amata dal pubblico italiano!

DayDreamer, programmazione in stop: riprende il 26 dicembre?

La programmazione della soap turca che sta appassionando il pubblico italiano subirà ancora una variazione, come annunciano alcune fonti tra cui La Nostra Tv.

A quanto pare l’appuntamento settimanale con le avventure di Can, Sanem e degli altri personaggi di DayDreamer subirà un piccolo stop ed un cambio di giornata ed orario.

Non proprio un cambio da nulla dunque, ma gli appassionati dovranno segarsi il nuovo orario per non perderne nessuna puntata!

La soap andrà infatti in onda il sabato, non più la domenica e alle 15.10 anziché alle 16.20. Si dovrà inoltre attendere fino a dopo Natale per poter riprendere la visione dei nuovi episodi.

Il prossimo appuntamento sarà infatti il 26 dicembre sempre su Canale 5. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ed appena finito saranno notizie nuove vi aggiorneremo.

Intanto gustiamoci le anticipazioni del prossimo episodio!

Anticipazioni prossima puntata: Can decide di partire e Sanem si licenzia

Le avventure di DayDreamer continueranno a farci sorridere ed emozionare, nel prossimo episodio ci sarà però una svolta in negativo.

Polen infatti riuscirà a convincere Can a trasferirsi per lavoro nei Balcani. Ovviamente la decisione farà soffrire molto Sanem che però non vorrà darlo a vedere.

La ragazza deciderà di licenziarsi dell’agenzia e non cederà nemmeno quando a chiederle di ragionare sarà proprio Can.

Come continuerà il rapporto tra i due con la lontananza? Ed il sogno di Sanem di diventare scrittrice ora come proseguirà?

Spoiler del prossimo episodio: Sanem avrà un incidente

Le emozioni non finiscono qui perché da quanto rivelano le anticipazioni nel prossimo episodio ci sarà un momento di paura proprio per Sanem.

L’aspirante scrittrice dopo aver dato le dimissioni subirà un incidente in strada. A correre in suo aiuto sarà stavolta Ygit che le starà vicino anche in ospedale. Sempre Ygit la riaccompagnerà a casa il giorno dopo e questo farà arrabbiare il bel fotografo.

Nel frattempo anche fra i genitori di Sanem e Leyla proseguono gli screzi dovuti ai loro negozi: il motivo del contender sarà sempre la differente visione di attività biologica.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 il 26 dicembre alle 15.10 e continuare a seguirci: vi daremo tutte le anticipazioni sulle puntate e sulla programmazione di DayDreamer!