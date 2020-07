Daydreamer anticipazioni: ‘Sanem ha rapporti indecenti con Can’

Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi della soap opera turca più amata del momento, vediamo tutte le anticipazioni

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Daydreamer, in onda dal 3 al 7 agosto 2020 su Canale 5!

Daydreamer – Anticipazioni

Can e Sanem sempre più vicini

Nella puntata in onda il 3 agosto, Can e Sanem inizieranno a comportarsi come due veri innamorati. Emre si renderà conto della loro grande complicità e avrà paura che Sanem possa rivelare a Can la verità sul suo tradimento.

Intanto a casa di Sanem il catering è pronto per andare sul set dove verrà girato lo spot sceneggiato dell’aspirante scrittrice.

Nell’episodio del 4 agosto, invece, il pubblico vedrà come, nonostante i problemi di budget, si cominci comunque a montare il set per girare lo spot scritto da Sanem.

La scelta di Sanem

Intanto Mekvibe e Nihat si impegnano per scoprire come sia riuscita Sanem a procurarsi i soldi per pagare il loro debito.

Nell’appuntamento del 5 agosto, Can e Sanem continueranno a concedersi dei piccoli momenti di tenerezza. La donna sarà seriamente impegnata sul set della pubblicità sia come regista che come attrice. Qualcosa, però, le farà cambiare idea…

La crisi dei genitori di Sanem

Intanto, nella puntata del 6 agosto, Can si cruccerà dopo essere venuto a conoscenza che la famiglia di Sanem non è a conoscenza della loro storia. Per questo motivo, deciderà di parlare lui stesso alla coppia.

Il padre e la madre dell’aspirante scrittrice, però, finiranno per fraintendere le sue parole e si convinceranno che la figlia stia assumendo degli atteggiamenti sconvenienti nei confronti del suo capo.

Infine, nell’episodio in onda il 7 agosto, Can deciderà di presentarsi a cena a casa di Sanem per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. Nonostante le discussioni, tutto sembrerà scorrere liscio, ma la serata potrebbe però prendere una piega inaspettata…