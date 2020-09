Daydreamer, anticipazioni: si scopre la verità su Sanem e Can

Daydreamer – Le Ali del sogno torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento, scopriamo cosa accadrà tra Can e Sanem

Can e Sanem escono allo scoperto, Leyla chiede aiuto a Emre e i genitori dell’aspirante scrittrice sorprendono la neo coppia, tutto questo e molto altro nel nuovo appuntamento di Daydreamer!

Can e Sanem escono allo scoperto

Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato, 26 settembre 2020, alle ore 15:20, su Canale 5, il pubblico di Mediaset appassionato della serie tv turca avrà modo di assistere alla rivelazione del rapporto sentimentale tra Can e Sanem.

Se il pubblico già sapeva da tempo che i due stessero insieme, nel contesto dei due personaggi non tutti ne erano al corrente.

La coppia uscirà finalmente allo scoperto, ma non nel modo in cui lo desiderava. Pare che, come al solito, vi sarà lo zampino di Aylin, che escogiterà un malefico piano per far venire tutti a conoscenza dell’amore che c’è tra i due ragazzi.

Leyla chiede aiuto a Emre

Nel prossimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del sogno, i fan del prodotto turco vedranno come, dopo che un ladro si è intrufolato nella camera da letto di Mevkibe, Leyla cerchi in ogni modo di mettersi in contatto con Sanem.

Quest’ultima, che aveva detto alla madre che sarebbe andata al cinema con Ayhan, in realtà è sempre stata nella casetta nel bosco assieme a Can.

Sanem, a causa di un blackout, non è riuscita a ricaricare la batteria del suo telefono, e per questa ragione è risultata irraggiungibile.

Intanto Leyla chiederà aiuto a Emre, gli racconterà cos’è accaduto e vorrà che il giovane la aiuti a raggiungere la sorella.

I genitori di Sanem scoprono la verità

Dopo, Emre andrà nella casetta nel bosco e comunicherà l’accaduto a Sanem. Can accompagnerà la giovane Aydin a casa e quest’ultima farà di tutto per non dare troppo nell’occhio.

I vicini, però, inizieranno a spettegolare, e a far partire il gossip sarà proprio Aysun. Mevkibe non reagirà bene ai pettegolezzi della madre di Muzzafer e tra le due vi sarà uno scontro.

I genitori di Sanem scopriranno la sua storia con Can e la notizia si spargerà a macchia d’olio anche alla Fikri Harika.

Mevkibe non la prenderà bene e avverrà un duro confronto tra la signora Aydin e Can.