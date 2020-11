Daydreamer anticipazioni: Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

La celebre soap opera turca torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

Scopriamo insieme le trame dei prossimi episodi in onda di Daydreamer – Le ali del sogno.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: Sanem rifiuta la proposta di Can

Daydreamer – Le ali del sogno torna su Canale 5 con nuove puntate della soap opera turca amatissima dal pubblico italiano.

In occasione della puntata dell’1 novembre 2020, in onda su Canale 5, i telespettatori vedranno che il personaggio di Huma sarà impegnato a spingere sempre di più Ceyda tra le braccia di Can.

Tra il figlio della donna e Sanem c’è aria di crisi e la madre ne approfitterà sempre di più. Vuole vederli separati e pensa che il figlio starebbe bene con qualcun altro.

L’aria di crisi all’interno della coppia è provocata in particolare da Sanem, che non ha accettato la proposta di matrimonio di Can e ha scelto di andarsene.

Sanem, però, nasconde qualcosa e vuole attendere prima di rivelare la completa verità a Can.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: la recita di Sanem

Can sarà molto deluso dall’atteggiamento di Sanem e dal fatto che abbia mandato letteralmente in fumo i suoi preparativi.

Il fotografo, infatti, voleva che il momento della proposta di matrimonio fosse perfetto ed emozionante e per tale ragione aveva architettato un’atmosfera romantica nella sua capanna in montagna.

Le cose, però, non sono andate affatto secondo i suoi piani. Can, però, non conosce i reali motivi che hanno potuto spingere Sanem a comportarsi in questo modo nei suoi confronti.

L’aspirante scrittrice continuerà a fingere di essere spaventata dal matrimonio e dal compiere un passo così importante in sua compagnia.

La verità, però, è un’altra, ma per il momento Sanem non può rivelarla al fidanzato, del quale è tremendamente innamorata.