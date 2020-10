Daydreamer Anticipazioni puntate 4 e 10 ottobre: la promessa di Can

Scopri cosa accadrà nelle puntate del 4 e 10 ottobre 2020 nella soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno: anticipazione episodi.

Le vicende dei personaggi di Daydreamer-Le ali del sogno continuano con le puntate del 4 e 10 ottobre 2020 in onda su Canale5 alle 14.45.

La promessa d’amore di Can, interpretato dall’attore Can Yaman ospite il 3 ottobre a Verissimo con Silvia Toffanin, per Sanem è eterna. Scopri tutto nell’anticipazione.

Anticipazione Daydreamer puntate 4 e 10 ottobre 2020

In ambito lavorativo sta succedendo qualcosa di grosso che coinvolgerà Can e il suo team: la Red Mood Cosmetics probabilmente delegherà alla Friki Harika il compito di realizzare una campagna di marketing pubblicitario per lanciare il loro marchio in Turchia.

Can rivela al suo team le novità sul prossimo lavoro intimando di provare in prima persona tutti i prodotti della Red Mood Cosmetics: in questo modo sarà più semplice ideare una campagna efficace. Emre si assenta dalla riunione per andare da Leyla: non si è presentata in ufficio perché troppo addolorata per la fine della loro storia.

I due discutono in strada e Osman interviene per prendere le parti di Leyla.

Sanem ha preso una decisione: parla con sua madre di Can e dirle che il ragazzo la ama e fa sul serio: Can vuole sposarla. Non può ancora parlare anche con suo padre perché serve prima un anello di fidanzamento e una proposta ufficiale che sigilli la promessa.

L’amore tra Can e Sanem: promesse e dubbi

Sanem vuole trascorrere del tempo da sola con il suo amato Can e lo porta in un posto per lei molto speciale: il luogo segreto che da piccola utilizzava come rifugio privato per scrivere. In questo posto gli fa leggere una lettera che scrisse tempo fa per l’uomo della sua vita capendo che era sempre stata indirizzata a lui.

Leyla dopo la discussione con Emre fa ritorno in ufficio, Can la fa riflettere sul rimanere ancora operativa per una settimana e poi prendersi un break dal lavoro: serve anche lei per questo nuova campagna pubblicitaria della Red Mood Cosmetics, non può mollarli ora.

Su TvSoap.it si legge che Sanem mostra al team il suo slogan pubblicitario per la campagna e riscuote un gran successo.

Mevkibe non riesce a tenere il segreto e rivela a Melahat che probabilmente Sanem e Can vogliono sposarsi a breve. Melahat spiffera la notizia e tutti lo vengono a sapere compreso Aysun che smentirà tutto con delle prove: una rivista in cui Can confermava che il matrimonio non era cosa per lui.

La prova che Aysun mostra a Mevkibe la fa insospettire e teme che Can stia solo giocando con i sentimenti di Sanem. Muzaffer si rincuora con queste novità sulla coppia felice.

Fabbri si intromette in una cena di lavoro del team di Can interrompendo la serata.