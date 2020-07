Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili appuntamenti della fiction turca, scopriamo tutte le news sulle prossime puntate

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Daydreamer relative alle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020 nei primi pomeriggi di Canale 5!

La scelta di Sanem

Nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5, il pubblico avrà modo di assistere alla decisione di Sanem.

L’aspirante scrittrice, dopo aver raccolto le confidenze di Can riguardo alla sua infanzia infelice, vorrà essere totalmente sincera con lui. Emre, però, tenterà in ogni modo di contrastare la donna.

Anche la perfida Aylin, informata da Emre, metterà in moto un piano diabolico per separare la ragazza dal fotografo.

Il successo di Osman

Intanto Osman riscuote un grande successo come modello, tanto che Guliz si invaghisce di lui. Muzaffer, però, sentirà forte la competizione con Osman e cercherà di farsi pubblicità.

Intanto Sanem implorerà Emre di confessare la verità al fratello: il giovane però teme che Can non li perdonerebbe mai.

Nel frattempo, Can e Sanem lavorano insieme a un progetto che prevede la selezione di una sceneggiatura. La giovane è in realtà l’autrice del progetto in questione, ma, considerato il rapporto d’odio e d’amore che li unisce, non vorrà svelarlo al ragazzo.

Lo scontro tra Can e Sanem

I due si mettono alla ricerca del quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura, ma le loro opinioni sembrano essere molto diverse al riguardo.

La coppia finirà, infatti, per scontrarsi e anche sul set i rapporti diventeranno molto tesi: Deren e Aylin non riusciranno proprio a trovare un accordo e tutto diventerà sempre più complicato!

Per scoprire cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Daydreamer – Le ali del sogno, in onda su Canale 5, non rimane che sintonizzarsi su Mediaset lunedì, 27 luglio 2020.