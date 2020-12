DayDreamer, anticipazioni: scoppia l’incendio nel capannone di Can

L’incendio nel capannone di Can, la distanza tra il Divit e Sanem, il piano di Yigit. Imperdibili i prossimi appuntamenti della soap.

Colpi di scena e grandi cambiamenti potrebbero avvenire nei prossimi appuntamenti di DayDreamer – Le ali del sogno.

La soap opera turca ha conquistato il pubblico italiano e adesso potrebbe sconvolgerlo con incredibili novità.

Il ritorno di Can segnerà un’importante svolta nelle trame della soap. A distanza di un anno, l’uomo tornerà e vorrà togliersi alcuni sassolini dalla scarpa.

Primo tra tutti, quello legato a Yigit, che lo ha accusato di aver distrutto il manoscritto di Sanem, quando invece è lui il vero responsabile.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem e Can sempre più distanti

Nei prossimi episodi, vedremo che Yigit brucerà il manoscritto di Sanem e farà ricadere la colpa su Can.

Quest’ultimo lo aggredirà di fronte a Sanem: Ygit farà la vittima con la donna e la spingerà a credere di aver riportato danni fisici.

Can e Sanen saranno quindi sempre più distanti e per questo l’uomo lascerà Istanbul.

Can tornerà in Turchia e vorrà dimostrare il coinvolgimento di Yigit nella distruzione del manoscritto.

Can fingerà di avere dei filmati nella capanna in cui vive, che incriminerebbero l’editore, per spingere Yigit a volersene appropriare.

Anticipazioni DayDreamer: il terribile incendio nel capannone di Can

Can parlerà del presunto filmato con Emre di fronte a Yigit, che cadrà nel tranello dell’uomo e si recherà nel capannone.

Dopo poco, l’abitazione di Can verrà data alle fiamme, mentre verrà inquadrato Yigit che osserva l’incendio da lontano, nascosto dietro dei cespugli.

Sembra chiaro che ad aver appiccato l’incendio sia stato proprio l’editore, dopo non essere riuscito a entrare nella capanna, avendola trovata chiusa a chiave.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di DayDreamer, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!