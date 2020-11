DayDreamer, anticipazioni e segreti svelati: il fascino di Can colpisce ancora

Le avventure di Can e Sanem fanno sognare tutti i fan, scopriamo l’ultima conquista del bell’attore turco e le anticipazioni dal set di DayDreamer!

Joy Saltarelli ha ammesso di essere caduta vittima del fascino del bel Can Yaman di DayDreamer, scopriamo cosa ha dichiarato!

DayDreamer, storie coinvolgenti che fanno sognare

La soap turca DayDreamer- Le ali del sogno, è una delle serie di punta di Canale5.

Approdata nel 2018 ha subito conquistato il pubblico italiano con le sue storie coinvolgenti ed emozionanti.

La soap racconta della giovane e bella Sanem, interpretata da Demet Ozdemir che ha il sogno di diventare scrittrice. Nel suo destino incontrerà l’affascinante Can Divit, che lavora come la sorella Leyla, in un’agenzia pubblicitaria.

Le vicende dei vari personaggi sempre in bilico tra drammi e comicità hanno portato moltissimi fan a non poter perdersi una puntata.

Attualmente DayDreamer va in onda il sabato alle 14.10 e la domenica alle 16,20 su Canale5. La soap subirà però delle variazioni nella programmazione di cui vi daremo notizia nei prossimi articoli!

Proprio il bel Can, che ha da poco festeggiato il suo compleanno è il protagonista indiscusso e tra i molti cuori che ha conquistato ce n’è uno impensabile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del sogno (@daydreamerofficiall) in data: 8 Nov 2020 alle ore 11:12 PST

La doppiatrice di Sanem ammette la cotta per Can Yaman

La notizia che nessuno immaginava arriva proprio dall’interno del gruppo di lavoro della soap DayDreamer.

A “confessarsi” è stata la doppiatrice italiana di Sanem, Joy Saltarelli.

La doppiatrice ha rivelato che complice le lunghe ore in cui ha prestato la sua voce alla bella Demet ha iniziato a immedesimarsi nel personaggio della fidanzata di Can.

Il fascino del bell’attore turco ha colpito ancora e la doppiatrice ha ammesso di essersi “innamorata” a sua volta!

Il pubblico femminile della soap non stenterà a crederlo dato che Can

“Lui è molto bello e carismatico. Alla fine ho preso una cotta anche io per il meraviglioso Can”

Can e Sanem, una storia coinvolgente: in arrivo novità

La doppiatrice italiana dunque è rimasta affascinata dal personaggio di Can Yaman, ma come riporta anche blastingnews belle parole sono arrivate anche per Demet.

Secondo Joy Saltarelli infatti la bella attrice ha dimostrato un carisma ed una bravura fuori dal comune: è stata infatti capace di impersonare tutte le donne con le paure e speranze tipiche.

La coppia Sanem-Can fa sognare tutti gli appassionati proprio per questo: tra i due attori si è sviluppata una vera alchimia che rende le scene veritiere.

A dichiararlo lo stesso produttore della soap turca, Faruk Turgut che dunque anticipa nuovi colpi di scena che emozioneranno tutti.

Secondo alcuni rumors tra Demet e Can ci sarebbe infatti molto di più che un semplice rapporto tra colleghi! Mentre tra Can e l’attore Birand Tunca che interpreta Emre, i rapporti non sarebbero distesi a causa di una forte rivalità come riporta anche Ultim’ora.

Chi saranno le prossime “vittime” del fascino del bel Can? Con il proseguo degli episodi di DayDreamer- Le ali del sogno lo scopriremo!